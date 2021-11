Hockey in line: Sigmund dà la carica ai Diavoli, domani arriva il Cittadella

Mc Control Diavoli Vicenza sabato 13 novembre 2021 torna a giocare sulla pista di viale Ferrarin nella città berica e ospita il Cittadella: inzio della gara alle ore 18. Dopo la sconfitta all’overtime sulla pista di Ferrara e la pesante e brutta sconfitta di sabato scorso sulla pista di Milano, i Diavoli tornano fra le mura amiche e c’è bisogno del calore di casa per ripartire con il piede giusto. ?I biancorossi hanno ancora strada da fare e devono trovarsi e crescere insieme e l’unica è lavorare, giocare insieme con determinazione e convinzione nei propri mezzi.

«Arriviamo da una brutta sconfitta, risultato di una partita giocata male - ha dichiarato Nathan Sigmund, stella statunitense dei biancorossi e guida tecnica della squadra -. Milano ha fatto una grande partita, mentre noi abbiamo sbagliato molto e pagato caro».

«Sabato contro Cittadella non dobbiamo sottovalutare gli avversari - prosegue il nazionale americano -, sono giocatori giovani, che "pattinano" e quindi dovremo stare attenti a queste loro caratteristiche per contenerli e per imporre il nostro gioco e fare gol».?



Sigmund interviene anche sullo stato di salute e crescita della compagine berica del campionato iniziato a fine estate. ?“La squadra sta bene, è compatta - sottolinea il tecnico-giocatore -, ma ci sono ancora molte cose da sistemare. Prima di tutto dobbiamo far tesoro degli errori commessi per non ripeterli e per affrontare al meglio le prossime partite».A partire da sabato contro Cittadella, una gara da affrontare con il giusto approccio per riscattare l’ultima gara. ?La partita si può seguire al pattidromo (per prenotazioni scrivere a hcdiavolivicenza@gmail.com e attendere conferma) oppure in streaming sul canale youtube della FISR.