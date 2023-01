Hockey in line, serie A: Mc Control Vicenza batte Old Style Torre Pellice per 8-1

Mc Control Diavoli Vicenza conquista la vittoria sulla pista di casa contro Old Style Torre Pellice con il risultato di 8-1, al termine di una gara non spettacolare, che ci ha messo un po’ a sbloccarsi e che ha visto passare in vantaggio prima i padroni di casa, bravi a sfruttare un power play dopo circa dodici minuti dall’inizio.

PRIMO TEMPO

?I biancorossi hanno concluso molto, ci hanno provato dal primo minuto, ma gli Old Style, ben posizionati in pista, hanno saputo chiudersi e hanno potuto contare su un’ottima prova del portiere, Armand Pilon, che ha limitato i danni. I vicentini, dopo il temporaneo svantaggio subito in inferiorità, a segno De Biasio, hanno ottenuto il pareggio dopo circa 30 secondi con il tiro di Sigmund e sono passati in vantaggio dopo poco più di un minuto con Pace. Da quel momento i padroni di casa hanno preso in mano le redini dell’incontro e allungato con le reti di Hodge, di nuovo Pace e Dal Sasso, chiudendo il primo tempo sul 5-1.

SECONDO TEMPO

Nella seconda frazione di gioco i biancorossi sono andati subito in rete con Delfino, che ha raddoppiato dopo circa quattro minuti e, alla seconda situazione di power play a favore, con Francesco Campulla, chiudendo con il risultato di 8-1.

Nel complesso la gara non è stata particolarmente brillante ed emozionante, ma i Diavoli hanno gestito disco e gioco per quasi tutta la gara, anche se gli avversari non hanno mai mollato e hanno fatto scaldare stecca e guanti al portiere di casa, questa sera Filippo Olando.?

Pronostico quindi confermato per i Diavoli che hanno avuto tantissime occasioni, hanno colpito tre pali, hanno fatto possesso del disco e pattinato bene, hanno messo in pista nella seconda frazione di gioco anche la terza linea e tutto il roster a disposizione e al termine hanno confermato le qualità della squadra.??

TABELLINO - ?Mc Control Diavoli Vicenza - Old Style Torre Pellice (5-1) 8-1?

Mc Contro Diavoli Vicenza: Olando, Laner, Pace, Delfino, Dal Sasso, Frigo N., Hodge, Campulla L., Centofante, Campulla F., Sigmund, Chiamenti, Sigmund, Dell’Uomo, Vendrame, Trevisan.

?All. Corso A.

Old Style Torre Pellice: Armand Pilon, Benedetto, Cammarata, Montanari., Benedetto., Albis, De Biasio, Michelin Salomon, Rocca, Viglianco, Penna, Durante.?

All. Battaglia E.

ARBITRI: Gallo e Slaviero

RETI - ?PT: 12.02 De Biasio (T) pp, 12.35 Sigmund (V), 13.46 Pace (V), 14.38 Hodge (V), 17.23 Pace (V), 19.13 Dal Sasso (V) - ST: 20.24 Delfino (V), 24.17 Delfino (V), 38.12 Campulla F. (V) pp.