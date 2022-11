Hockey in line, serie A: Mc Control Diavoli Vicenza “inforca” Cittadella, vittoria schiacciante per 12-1

Mc Control Diavoli Vicenza mette a segno un’altra netta vittoria, questa volta a farne le spese è Cittadella, degli ex Roffo, Baldan, Francon e Grigoletto, con un bottino di 12-1.?Partenza col botto per i biancorossi che dopo nemmeno un minuto si portano già sul 2-0, mettendo a segno un uno/due che taglia le gambe agli avversari: Pace dopo 18 secondi sotto porta riesce a saltare Belloni e dopo una manciata di secondi va a segno Francesco Campulla. Cittadella chiama time out e al ritorno in pista c’è maggior equilibrio.

Cittadella ha un power play a favore, ma dopo una bella parata di Michele Frigo, sono i biancorossi a rendersi più pericolosi e quando si trovano loro in superiorità non perdonano e allungano con Dal Sasso.

Ancora Vicenza, ma Delfino non trova la porta con conclusione sul primo palo. Appena i vicentini schiacciano sull’acceleratore non ce n’è per nessuno e in dieci secondi vanno a segno due volte: con Dal Sasso bravo a saltare il portiere e con Vendrame che conclude con il gol una bella discesa lanciata da Hodge.

I Diavoli hanno ulteriori occasioni: con Vendrame di poco fuori e, durante un power playa favore, con Delfino che colpisce due volte il palo, prima di concretizzare con una bella rete. ?Negli ultimi minuti penalità fischiata a Pace e bravo il golie vicentino a tenere la porta inviolata.



?Si va all’intervallo sul 6-0 e alla ripresa in casa Cittadella cambio del portiere: fuori Belloni e dentro Dal Ben, ma la musica non cambia, nonostante le parate dei portieri avversari: in meno di un minuto prima Hodge e poi di nuovo Pace portano a 8 le reti biancorosse.

Nuove occasioni per i Diavoli: per Nathan Sigmund, per Dell’Uomo e Centofante a cui risponde bene Dal Ben e dall’altra parte conclusione degli avversari a cui dice di no il golie vicentino.

A metà del secondo tempo nuovo allungo: in meno di un minuto i fratelli Francesco e Lorenzo Campulla e Cantele portano i Diavoli sull’11 - 0. Cittadella non ci sta e i padroni di casa abbassano un po’ la guarda e vengono puniti dall’ex Francon che segna il gol della bandiera.

I Diavoli non si accontentano e fanno anche il dodicesimo gol grazie a Sigmund che concretizza un bello scambio con Delfino.

Al tiro anche Centofante, fuori, e poi grande parata di Michele Frigo. Negli ultimi minuti penalità a Delfino, ma gli avversari non ne approfittano, e tiro di Trevisan deviato fuori.



?TABELLINO - Mc Control Diavoli Vicenza – Cittadella Hockey, (6-0) 12-1?

Mc Contro Diavoli Vicenza: Frigo M., Olando, Pace, Delfino, Frigo N., Hodge, Cantele, Campulla L., Dell’Uomo, Centofante, Campulla F., Sigmund, Dal Sasso, Vendrame, Chiamenti, Trevisan.?

All. Corso A.

Cittadella Hockey: Belloni, Dal Ben, Tombolan, Francon, Calore, Campos, Grigoletto, Baldan, Scalzeri, Torni, Lievore, Roffo.?

All. Marobin R.

Arbitri: Lottaroli e Fiabane

RETI - ?PT: 0.18 Pace (V), 0.43 Campulla F. (V), 5.36 Dal Sasso (V) pp, 7.20 Dal Sasso (V), 7.30 Vendrame (V), 13.18 Dlefino (V) pp - ST: 24.40 Hodge (V), 25.16 Pace (V), 29.26 Campulla F. (V), 29.38 Campulla L. (V), 29.50 Cantele (V), 31.09 Francon (V), 32.14 Sigmund (V).