Hockey in line, serie A: Mc Control Diavoli Vicenza batte Monleale, 7-1

Parte bene la squadra di hockey in line di Vicenza in campionato dopo essersi fatta sfuggire la Supercoppa: tre punti subito in classifica

La SuperCoppa giocata a Vicenza qualche settimana fa è andata al Quanta Milano. Ma gli uomini di Maran non si sono scoraggiati e hanno lavorato bene per prepararsi al campionato, sempre ai massimi livelli.

Mc Control Diavoli Vicenza nel fine settimana ha conquistato tre punti in casa contro Monleale con il risultato di 7-1.?I biancorossi risolvono la gara praticamente nel primo tempo grazie alla rete di Delfino e alle doppiette di Pace e Baldan, mentre nel secondo gestiscono il risultato senza passi falsi e mantenendo la concentrazione. ?Nella ripresa altro gol con Pace e prima rete con la maglia dei Diavoli per Gianluca Cantele, uno dei volti nuovi dei biancorossi. Prossimo impegno la trasferta a Trieste contro l'Edera.

Tabellino: Mc Control Diavoli Vicenza – Monleale Sportleale (5-0) 7-1?

Mc Control Diavoli Vicenza: Frigo M., Avesani, Delfino, Tabanelli, Dell’Uomo, Sigmund, Centofante, Ustignani, Trevisan, Dal Sasso, Pace, Baldan, Frigo N., Cantele, Francon.?All. Maran F.

Monleale Sportleale: Rivoira, Grando, Oddone M., Crisci, Cortenova, Novelli, Arbasino, Ghiglione, Rolandi, Zancanaro, Cantarutti, Brianzoni, Pagani, Oddone R.?All. Cintori

Arbitri: Slaviero e Fiabane?RETI: PT: 5.01 Delfino (V), 5.42 Pace (V), 15.17 Baldan (V), 15.44 Pace (V), 18.52 Baldan (V);?ST: 25.55 Pace (V), 30.23 Cantele (V), 33.11 Pagani (M).