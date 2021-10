Hockey in line, serie A: MC Control Diavoli Vicenza al tiro a segno con Piacenza; 14-0

I Diavoli di Mc Control Vicenza confermano il pronostico e conquistano la vittoria contro Piacenza con un netto 14-0 che non lascia dubbi sull’andamento della gara, anche se gli ospiti hanno provato, soprattutto nella prima fase a limitare i danni. Il divario fra le due squadre, che hanno roster e obiettivi diversi, si è visto in pista, con i biancorossi che hanno fatto gioco e partita provando linee e strategie per rodare la squadra, hanno messo in evidenza anche i propri giovani (a segno Trevisan al primo gol in biancorosso e Centofante al secondo) e hanno dimostrato sempre più affiatamento anche con i nuovi arrivi. Oltre alle reti di Trevisan e Centofante, sei gol di bomber Delfino, due di Nicola Frigo, una rete di Dal Sasso, Tabanelli, Ustignani e Sigmund.

Sei gol nel primo tempo e otto nel secondo, più una serie di parate dei portieri avversari prima Cusin e poi Barone, a dimostrazione delle capacità offensive dei vicentini che hanno saputo spegnere i timidi tentativi di reazione degli avversari e quando hanno lasciato qualche spazio ci ha pensato Michele Frigo a chiudere la porta.

Prova che serve per raggiungere la forma e per prepararsi alle prossime gare, a partire da quella contro Asiago, che ha perso per 3-2 contro Milano, ma ha impensierito a lungo gli avversari e sicuramente è in grado di mettere in difficoltà chiunque.

Soddisfazione in casa biancorossa soprattutto da parte dei giovani vicentini Carlo Trevisan, Filippo Centofante e Lorenzo Dell’Uomo, tre giovani talentuosi in Mc Control Diavoli Vicenza alle prime partite in serie A.

TABELLINO - Mc Contrl Diavoli Vicenza-Lepis Piacenza, 14-0 (6-0)?

Mc Control Diavoli Vicenza: Frigo M., Olando, Cantele, Francon, Delfino, Tabanelli, Dell’Uomo, Sigmund, Centofante, Ustignani, Trevisan, Pace, Baldan, Frigo N., Dal Sasso.?All. F. Maran

Lepis Piacenza: Cusin, Barone, Pagani, Fumagalli, Vezzoli, Mucchetti, Tiburtini, Fusco, Astuti, Marchiando, Milani, Sironi C., Berardi, Sironi S.?All. T. Turillo

Arbitri: Fiabane e Stella

RETI: PT: 0.16 Delfino (V), 10.46 Dal Sasso (V), 13.05 Trevisan (V), 13.38 Centofante (V), 15.16 Delfino (V), 15.40 Frigo N. (V); ST: 20.23 Delfino (V), 22.17 Tabanelli (V), 25.00 Delfino (V), 26.20 Ustignani (V), 29.07 Delfino (V), 35.59 Sigmund (V), 36.58 Delfino (V), 37.16 Frigo N.