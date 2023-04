Hockey in line, serie A, master round: Diavoli Vicenza inforcano le Vipere di Asiago e poi arriva Milano

Mc Control Diavoli Vicenza conquista il derby con Asiago con un netto 9-1 e comincia subito a pensare alla prossima sfida contro Milano, al pattinodromo di Viale Ferrarin sabato 8 aprile alle 20, decisiva per definire il primo posto in classifica in vista dei play off.

PRIMO TEMPO

I biancorossi hanno disputato un’ottima partita in cui la sola difficoltà è stata quella di sbloccare il risultato nel primo tempo e concretizzare le tante occasioni avute. Di fronte un Asiago determinato e combattivo, ma che si è dovuto arrendere alla forza dei padroni di casa, anche se ha lottato dall’inizio alla fine e quando ha avuto l’occasione ha impegnato prima Michele Frigo, attento e bravo a risolvere qualche contropiede, e poi Laner che negli ultimi 11 minuti ha difeso la porta vicentina incassando una rete, durante il power play a favore dei Vipers, e dimostrandosi pronto nelle altre conclusioni.

Per contro tante occasioni per i Vicentini che sono passati in vantaggio solo a metà del primo tempo, sfruttando con Vendrame la seconda situazione di superiorità numerica, e allungando in altrettanti power play a favore con Dal Sasso e di nuovo con Vendrame.

SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo la rete, segnata dopo una manciata di secondi, da Nicola Frigo ha tagliato le gambe agli ospiti e ha permesso ai Diavoli di gestire la gara senza troppi patemi, anche se Asiago ha giocato fino all’ultimo secondo. Buon ritmo e continui cambi di fronte anche nella seconda frazione di gioco, ma ancora qualche penalità da entrambe le parti che ha portato ad interruzioni e ad impegnare i portieri. Nella fila dell’Asiago dopo il quinto gol biancorosso, realizzato da Pace, Stella ha preso il posto di Facchinetti, ma ha dovuto capitolare sulla conclusione di Delfino che in power play ha siglato il 6-0. Cambio quindi di portiere anche per Vicenza, dentro Laner e fuori Frigo, e subito Asiago ha tentato di sorprendere il nuovo entrato che ha risposto bene. Ancora Diavoli in allungo con la rete di Nicola Frigo e gol della bandiera per gli ospiti che con Mattero Rossetto hanno approfittato del power e accorciato le distanze. Prima della fine ancora due reti per i Diavoli: bel tiro di Nicola Frigo che fa tris e a 28 secondi dal termine bel gol di Pace. Sul finire conclusione di Trevisan a cui Stella ha detto no.



Archiviato il derby e il netto bottino, ora i Diavoli devono subito concentrarsi sulla partita di sabato con Milano, importante sia per difendere il primato in classifica, ma anche a livello mentale per consentire di partire poi al meglio con i play off.



TABELLINO - ?Mc Control Diavoli Vicenza – Asiago Vipers (3 – 0) 9-1?

MC CONTROL DIAVOLI VICENZA: Frigo M., Laner, Pace, Delfino, Dal Sasso, Frigo N., Vendrame, Hodge, Campulla L., Centofante, Campulla F., Montolli, Cantele, Chiamenti, Trevisan.?All. Sommadossi D.

ASIAGO VIPERS: Facchinetti, Stella, Schivo, Rossetto A., Rossetto M., Tessari, Spiller, Pertile, Panozzo, Lievore, Berthod, Lazzari, Rodeghiero, Vellar, Baù, Belcastro.?All. Rigoni L.

Arbitri: Lottaroli e Cristeli

RETI? - PT: 9.09 Vendrame (V) pp, 15.26 Dal Sasso (V) pp, 17.50 Vendrame (V) pp;?ST: 20.26 Frigo N. (V), 25.22 Pace (V), 28.06 Delfino (V) pp, 30.43 Frigo N. (V), 32.31 Rossetto M. (A), 37.23 Frigo N. (V), 39.32 Pace (V).