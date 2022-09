Hockey in line, serie A: in campionato MC Control Diavoli Vicenza batte nettamente Ferrara Warriors (10-1)

I Diavoli Vicenza hanno superto sabato sera 24 settembre il primo impegno del week end con una netta e bella vittoria contro Ferrara con il risultato di 10-1. Bella partita di MC Control, con tante occasioni, non tutte realizzate grazie anche alle parate di Peruzzi che, nonostante il bottino, ha salvato più volte la sua porta, e grande prova di tutti i biancorossi, compreso Filippo Olando, in pista dal primo minuto, che ha difeso bene la porta dai tentativi di Ferrara, e che a fine partita ha voluto ricordare e dedicare la vittoria ad un suo caro amico, mancato in settimana.?

Il rischio era di pensare già alla sfida di Supercoppa con Milano, ma i vicentini sono stati concentrati e determinati, hanno tenuto sempre un ritmo sostenuto, hanno controllato e gestito la gara, hanno fatto vedere belle azioni e grandi giocate.?

PRIMO TEMPO: VICENZA-FERRARA, 4-1

Nel primo tempo pronti via e in tre minuti due reti di Pace: la prima che sblocca il risultato dopo una manciata di secondi e la seconda dopo quasi tre minuti. Poi ancora tante occasioni, ma ad andare a segno, dopo poco più di 11 minuti, è Ferrara che in qualche modo cerca di rispondere e arginare i padroni di casa che, dopo un munito dal gol subito, tornano a segnare con un’altra doppietta, questa volta di Francesco Campulla e il primo tempo si chiude senza ulteriori reti sul 4-1 per i biancorossi.?

SECONDO TEMPO: VICENZA-FERRARA, 6-0

Nella seconda frazione di gioco la musica non cambia: Diavoli sempre padroni del campo e ancora tante occasioni e tanti gol: due di Delfino e una rete per Vendrame, Lorenzo Campulla , Sigmund e Hodge.?

LE DICHIARAZIONI DI FILIPPO OLANDO

«Abbiamo giocato molto meglio rispetto alle altre partite, forse anche perché la condizione fisica sta cominciando a salire, c’è più feeling fra i giocatori e si vede in campo - ha dichiarato a fine gara il portiere biancorosso Filippo Olando -. Sicuramente si può migliorare qualcosa, abbiamo fatto qualche errorino in difesa, ma niente di grave, e forse il neo di questa partita sono state le tante occasioni create, ma, soprattutto all’inizio, poco sfruttate. Se con Milano giochiamo così ci costerà caro».

?«La mentalità giusta è affrontare partita per partita - ricorda Olando -, senza sottovalutare mai l’avversario e stasera ci siamo riusciti. Avevamo in testa anche Milano, ma prima di Milano c’era Ferrara. Ci siamo preparati per questa ed ora pensiamo alla prossima sfida».?

E per quanto riguarda la squadra e il lavoro in palestra e in partita Olando afferma: «Siamo ben amalgamati, con un buon feeling. Anche in allenamento si vede, c’è un livello altissimo e in partita lo facciamo vedere».

«E se posso aggiungere una cosa - conclude il portiere Olando -, questa settimana non è stata per niente facile perché ho perso un mio caro amico e vorrei dedicare questa partita e questa vittoria a lui. Quindi questa vittoria è per Claudio”.

TABELLINO - Mc Control Diavoli Vicenza –Warriors Ferrara Hockey, 10-1 ?(4-1)

Mc Contro Diavoli Vicenza: Frigo M., Olando, Pace, Delfino, Dal Sasso, Frigo N., Vendrame, Hodge, Campulla L., Centofante, Dell’Uomo, Campulla F., Sigmund, Cantele, Chiamenti, Trevisan.? All. Corso

Warriors Ferrara Hockey: Peruzzi, Ferrioli, Fabbri, Ballarin, Crivellari, Veronese, Ustignani, Bolognesi, Carboncini, Dell’Antico, Lettera, Zabbari, Wakefield.? All. Crivellari

ARBITRI: Gallo e Gufler.

RETI?: PT: 00.34 Pace (V), 2.59 Pace (V), 11.18 Wakefield (F), 12.25 Campulla F. (V), 14.15 Campulla F. (V);? ST: 24.33 Delfino (V), 25.44 Vendrame (V), 27.15 Campulla L. (V), 31.11 Sigmund (V), 31.28 Delfino (V), 38.40 Hodge (V).