Hockey in line, serie A: grande attesa per il derby Vicenza-Asiago

I Diavoli tornano sulla pista di casa mercoledì 22 dicembre (inizio gara ore 20 e 30) per il derby contro Asiago, dopo un week end dedicato al Trofeo delle Regioni Senior.

IL TROFEO DELLE REGIONI SENIOR

La competizione si è svolta lo scorso fine settimana e ha visto vincere il Veneto, con il supporto di alcuni biancorossi. Bellissima inoltre la sfida nell’All Star Game: decisivo per la vittoria della sua squadra il “vicentino” Sigmund. Grande festa e grande spettacolo per tutti.

IL DERBY VICENZA-ASIAGO, DIAVOLI CONTRO VIPERE

Mercoledì però bisogna tornare concentrati sul campionato per l’ultima gara del 2021 con in programma un derby di quelli che promettono emozioni e battaglie e che i biancorossi dovranno affrontare con la massima attenzione.

«Sicuramente il derby è una partita difficile – ha dichiarato Andrea Delfino, bomber dei Diavoli -. Non è passato molto tempo da quando abbiamo giocato con Asiago e in casa loro abbiamo fatto fatica. Quest'anno stanno giocando molto bene e sono una squadra completa su tutte e tre le linee, quindi il nostro approccio alla partita dovrà essere importante e dovremmo giocare al meglio per chiudere questo anno nella maniera corretta, senza perdere punti nei confronti di Milano».

«Dovremo essere molto concentrati e giocare molto bene difensivamente, rispetto alla gara di andata che dal punto di vista difensivo aveva qualche pecca. Noi siamo tutti al completo - conclude Delfino - e speriamo quindi di dare il meglio e portare a casa i tre punti».

La gara si potrà seguire anche in streaming sul canale youtube della FISR