Hockey in line, serie A: Fabrizio Pace (Diavoli Vicenza), "Difficile bucare la difesa di Torre Pellice, ma ce l'abbiamo fatta!"

Sabato 21 gennaio 2022 in serata il MC Control Diavoli Vicenza ha battuto nella partita di campioanto di serie A di hockey in line l'Old Style Torre Pellice per 8-1. Dopo il match abbiamo sentito uno dei marcatori, Fabrizio Pace.

?«E’ stata una partita come ce l’aspettavamo – ha dichiarato a fine gara Fabrizio Pace, attaccante dei Diavoli, autore di due reti. – Loro si sono chiusi in difesa e noi dovevamo provare a buttarla dentro. Il loro portiere ha parato tanti tanti tiri, ma alla fine siamo riusciti a fare otto gol che ci hanno permesso di vincere la partita».?

- A passare in vantaggio sono stati gli avversari, avete mai avuto dei dubbi??

«In queste partite non si puoi mai dire di essere sicuri di vincere, però forse ci siamo fatti trovare un po’ impreparati col pk e anche poi quando abbiamo avuto l’opportunità di sfruttare il power play. Lavoreremo sicuramente su questi due aspetti».?

- Prossimo impegno a Monleale, trasferta lunga.

«Ogni prossimo impegno ci servirà per prepararci in vista della Coppa Italia. Adesso abbiamo Monleale e andremo a Monleale a fare la nostra partita, sempre cercando di migliorare quei piccoli aspetti che ci mancano e di perfezionare il nostro gioco».?

- Secondo te cosa manca adesso ai Diavoli per essere al top??

«Secondo me manca forse un po’ di attenzione in più in difesa».?

- Il gol questa sera è arrivato dopo un po’ di minuti e tanti tentativi, forse cercate le soluzioni più difficile a volte?

?«Questa partita è servita anche a questo. I primi minuti abbiamo cercato forse di fare dei gol belli, ma bisogna mettersi in testa che per vincere le partite servono i gol anche brutti o meglio sporchi, soprattutto quando si arriva alle fasi finali o contro squadre di calibro maggiore».?

- Ogni gara serve per prepararsi ai momenti decisivi, a partire dal grande appuntamento di metà febbraio con la Coppa Italia a Vicenza.?

«Sarà un’ottima occasione per dimostrare la vera faccia di questa squadra, che secondo me è la migliore del campionato. Però bisogna dimostrarlo in campo. Per fortuna giocando in casa la Final Six avremo una grande chance. Saremo anche esposti a tante pressioni, però avremo la grande possibilità di portare a casa questa Coppa».?

- Nel 2019 il primo titolo dei Diavoli è stata la vittoria della Coppa Italia, proprio a Vicenza, in uno splendido week end di hockey. Cosa ti hanno raccontato i tuoi compagni che l’hanno vissuta??

«Io ho avuto la fortuna di vincere anche abbastanza Coppe e Campionati e la vittoria di una Coppa, di un titolo così non ha prezzo. Ogni torneo che disputiamo, come primo obiettivo deve avere la vittoria. Mi hanno detto che è stata un’esperienza fantastica, ma me lo aspettavo e non vedo l’ora di poter replicare questo spettacolo».?