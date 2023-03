Hockey in line, serie A: a Milano il Quanta batte MC Control Diavoli Vicenza all'overtime (2-1)

Mc Control Diavoli Vicenza esce sconfitto dal campo di Milano con un gol di Lettera all’overtime e, anche se non perde il primato in classifica. I vicentini debbono incassare un’altra sconfitta dai rivali di sempre che ancora una volta sono stati più freddi e più cinici e hanno sfruttato la prima azione dei supplementari per conquistare la vittoria.



Nel Milano assenti Mai e capitan Banchero, Vicenza al completo. Partita molto equilibrata, emozionante, giocata a gran ritmo da entrambe le squadre e con tante occasioni da entrambe le parti. Ottime prestazioni dei portieri, Michele Frigo per i biancorossi, e Riccardo Pignatti sabato sera 11 marzo 2023 a difendere la porta di Milano, un gol per parte nel tempi regolamentari, entrambi in power play a sottolineare il grande equilibrio fra le due migliori squadre italiane.

Ancora una volta però ad avere la meglio sono stati gli avversari, anche se i Diavoli sono andati più volte vicini al gol della vittoria e in particolare a un minuto e mezzo dal termine hanno avuto un’occasionissima con Vendrame fermato dal golie milanese.



PRIMO TEMPO

Nel primo tempo si inizia subito in quarta e i portieri vengono chiamati in causa già dai primi secondi. I Diavoli colpiscono il palo con Vendrame, uno degli ex di questa sfida, e Milano risponde impegnando per due volte Michele Frigo bravo e attento a dire di no. I biancorossi provano con Pace, di poco a lato, e Milano risponde con Fiala su cui chiude il golie vicentino. A sbloccare la situazione la penalità fischiata ad Ederle per un “duello” con Delfino: Pignatti dice di no una prima volta a Dal Sasso, ma quasi allo scadere del power play sempre Dal Sasso trova la deviazione vincente su assist di Sigmund.

Vicenza potrebbe raddoppiare con Sigmund che a botta sicura non trova la porta e nell’ultimo minuto parata di Michele Frigo e occasione ancora con lo statunitense.?

Si va all’intervallo con i Diavoli avanti 1-0

SECONDO TEMPO

Appena riprende il gioco riparte la lotta fra le due squadre e Milano è pericoloso con Fiala, su cui mette la stecca Frigo. Alla penalità fischiata a Pace, Lettera colpisce il palo, ripartono i Diavoli con la coppia statunitense Sigmund-Hodge, ma è bravissimo Barsanti ad intervenire e ripartire, anche se c’è sempre Michele Frigo a chiudere la porta. Il power play sfuma e Pignatti viene subito chiamato in causa prima da Pace e poi da Vendrame.

Nuova penalità per i biancorossi, prova a partire Delfino, ma Fiala lo ferma e quasi allo scadere del power play Barsanti trova la rete del pareggio.?Tutto da rifare, ancora occasioni per entrambe le squadre (al termine 27 tiri parati da Pignatti e 23 da Frigo): Pignatti salva su Vendrame e Milano prova a ripartire, ma il fischio della sirena manda tutti ai supplementari.?

OVERTIME

Si inizia con il possesso e la gestione del disco da parte dei Diavoli che dopo due minuti hanno una buona occasione con Dal Sasso, ma Pignatti ancora una volta dice di no. Parte Lettera, i biancorossi non chiudono e il suo tiro si insacca nella rete e decreta la vittoria dei padroni di casa.?

Delusione in casa vicentina, anche se il primo posto è salvo con un solo punto di vantaggio, ma andrà fatta un’attenta analisi per evitare altre sconfitte nelle sfide con i milanesi e affrontare al meglio le prossime gare e soprattutto la partita di ritorno l’8 aprile.

TABELLINO - Milano House@Quanta - Mc Control Diavoli Vicenza (0-1) 2-1

Milano House@Quanta: Pignatti, Rebughini, Ferrari, Cik, Bernad, Gambin, Barsanti, Ederle, Bellini, Spimpolo, Lettera, Fiala, Sica.?All. Tommasello G.

Mc Contro Diavoli Vicenza: Frigo M., Olando, Chiamenti, Campulla L., Delfino, Hodge, Dell’Uomo, Sigmund, Centofante, Vendrame, Montolli, Pace, Frigo N., Campulla F., Dal Sasso, Cantele.?All. Sommadossi D.

Arbitri: Slaviero e Rigoni D.

RETI? - PT: 15.29 Dal Sasso (V) pp; - ST: 33.40 Barsanti (M) pp.? - OT: 42.16 Lettera (M).