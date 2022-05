Hockey in line, semifinali scudetto: Diavoli Vicenza batte Asiago Vipers 3-0 e si va a gara-4

Si è svolto al pattinodromo di Vicenza il terzo round delle semifinali play off fra Diavoli e Vipers, concluso con il risultato di 3-0, al termine di una partita combattuta, ma giocata molto bene dai biancorossi, sostenuti da un grande Michele Frigo e da un’ottima prestazione di tutti.

PRIMO TEMPO: ASIAGO-VICENZA, 0-2

?Le emozioni non sono mancate, le occasioni ci sono state da entrambe le parti, con i Diavoli bravi a sfruttare le occasioni di inizio gara, prima rete di Delfino dopo tre minuti e mezzo (è il suo compleanno), e seconda di Dal Sasso durante il primo power play a favore che ha portato i vicentini in doppio vantaggio, dopo circa sette minuti e mezzo e dopo aver passato indenni, grazie ad un mezzo miracolo del golie vicentino, il power play per gli avversari. ?Nel primo tempo ancora un power play per parte, a cavallo del secondo tempo quello a favore dei Diavoli, che non frutta reti grazie alla bravura dei portieri.

SECONDO TEMPO: ASIAGO-VICENZA, 0-1?

Nella seconda frazione di gioco Asiago pressa e spinge di più e Vicenza gestisce il disco portandosi sul 3-0, grazie alla seconda rete della gara del numero 9 vicentino che conclude in rete un bella triangolazione con Sigmund e Dal Sasso. I Vipers però non ci stanno, spingono, provano a colpire in contropiede ed è molto bravo Michele Frigo a chiudere la porta e i biancorossi a tenere bene per due volte in inferiorità: prima fuori Baldan e poi Nicola Frigo. Ci sono occasioni fino all’ultimo per entrambe le squadre: conclusioni di Delfino, Pace, Sigmund ribattute da Facchinetti e buona guardia della difesa vicentina e di Michele Frigo che chiude la prestazione senza subire reti.

GARA-4 SI GIOCA SABATO AD ASIAGO: VICENZA HA IL MATCH POINT A FAVORE

?Una vittoria meritata, contro una formazione ostica e combattiva come sempre, che ha trovato sulla sua strada un Vicenza più attento e determinato rispetto alle prime due gare.

Prossimo appuntamento sabato ad Asiago (inizio gara ore 20 e 30) per gara 4, con i Diavoli in vantaggio di una vittoria e con il primo “match point” a favore.

TABELLINO - Mc Control Diavoli Vicenza - Asiago Vipers, 3-0 (2-0) ?

Mc Control Diavoli VICENZA: Frigo Michele, Olando, Cantele, Francon, Delfino, Tabanelli, Dell’Uomo, Sigmund, Centofante, Baldan, Frigo N., Trevisan, Dal Sasso, Pace.?All. Maran F.

ASIAGO Vipers: Facchinetti, Parini, Rossi, Berthod, Panozzo, Munari, Stella S., Schivo, Pertile, Rossetto M., Lievore, Spiller, Chelodi, Rodeghiero, Rossetto A., Sobberi.?All. Rigoni L.

Arbitri: Lottaroli e Rigoni Daniel.?

RETI?

PT: 3.29 Delfino (V), 7.40 Dal Sasso (V) pp;?

ST: 23.58 Delfino (V)