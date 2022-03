Hockey in line: sabato 26 marzo il derby tra Diavoli Vicenza e Vipers Asiago al pattinodromo del capoluogo berico

Sabato 26 marzo 2022 va in scena al pattinodromo di viale Ferrarin a Vicenza (inizio gara ore 18) l'incontro fra i Diavoli Vicenza e i Vipers Asiago, il classico derby vicentino dell'hockey in line che regala sempre emozioni e spettacolo.

I Diavoli si sono rituffati nel campionato con determinazione per perseguire l'obiettivo di arrivare più in alto possibile e la scorsa settimana hanno avuto ragione, solo ai rigori, di un Ferrara di nuovo pimpante e battagliero, mentre gli asiaghesi hanno ceduto le armi all'overtime contro Padova, dimostrando però di esserci e di poter sempre mettere in difficoltà gli avversari.

La gara sia in quanto derby e quindi ricco di stimoli, sia per il momento delle due squadre, rappresenta un test importante in vista dell'ultima fase del campionato.

Per i biancorossi, favoriti sulla carta, il compito di confermarsi sul campo e dimostrare di avere la mentalità e l'approccio giusto in ogni situazione. Caratteristiche che il gruppo ha dimostrato quasi sempre, si tratta solo di ritrovare maggiore convinzione e continuare il cammino senza abbassare mai la guardia.

«Il derby lo vedo sempre una partita ostica, non solo perchè i Vipers sono una squadra agguerrita, ma perchè proprio è il derby – ha dichiarato Filippo Olando, uno degli ex di questa sfida. - Arrivano anche loro da un momento un po' così, dopo la sconfitta con Padova, quindi saranno particolarmente agguerriti». ?



Filippo Olando si confida con VicenzaToday sullo stato di salute della squadra berica?: «Noi stiamo abbastanza bene, la sconfitta di Coppa non ha influito tantissimo, anche se la partita a Ferrara è stata molto più dura del previsto, complice una buona difesa da parte degli estensi. Noi comunque siamo carichi per la partita e ovviamente sappiamo che l'unico risultato utile è vincere. Se vogliamo arrivare primi, come è il nostro obiettivo, la vittoria è l'unico risultato che possiamo accettare».