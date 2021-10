Hockey in line: Mc Control Diavoli Vicenza in casa con il Verona degli ex Roffo

I Diavoli scendono nuovamente in pista sabato 30 ottobre 2021 fra le mura di casa (inizio gara ore 18), dopo la giornata di sosta forzata causa il rinvio del derby in programma ad Asiago per indisponibilità della pista, e trovano sulla loro strada il Verona, guidato da coach Angelo Roffo. Squadra in cui milita anche l’ex capitano biancorosso Luca Roffo e che gode di alcuni nuovi innesti che ad un gruppo di giovani hanno portato esperienza e stabilità. ?Sarà una prova ostica e non priva di emozioni, oltre ad essere probabilmente uno dei primi veri test di questa stagione per i vicentini.

IN CASA MC CONTROL VICENZA ARRIVANO GLI SLOVENI SIMSIC E ZERDIN

I Diavoli questa settimana si presentati ai nastri di partenza con alcuni cambiamenti e che in settimana hanno messo a punto due importanti colpi di mercato con il ritorno degli sloveni Rok Simsic e Simon Zerdin, fra gli autori del primo titolo vinto dai biancorossi, ovvero la Coppa Italia a marzo del 2019, anche se non è ancora sicuro potranno già scendere in pista.

QUI DIAVOLI VICENZA: PARLA USTIGNANI?

Ma sentiamo da uno dei giocatori protagonisti della stagione di Vicenza come sta la squadra: «Per quanto riguarda lo spogliatoio sono molto contento - ha dichiarato Andrea Ustignani uno dei giocatori protagonisti anche di questa stagione in biancorosso - La squadra sta rispondendo bene, si sta allenando molto duramente, si sta formando un bellissimo gruppo. I giovani stanno lavorando e stanno dimostrando che possono permettersi di giocare».

«Nathan Sigmund sta amministrando le linee per cercare di rinforzarle - continua Ustignani -, facendo spostamenti e testando giocatori con altri ed è una cosa positiva perché dà la possibilità a tutti di ruotare. Sono quindi contento di tutta la squadra, i ragazzi nuovi si sono integrati bene, penso sarà una bellissima annata e l’obiettivo di tutti è quello di vincere, di vincere qualsiasi cosa, quindi l’obiettivo comune fa la forza e credo che faremo molto bene quest’anno».

«LO SPORT E' RISPETTO, STIMA E AMICIZIA?»

«Adesso cominciamo ad avere i primi appuntamenti un po’ più importanti - afferma ancora Ustignani -, a cominciare dal Verona che come sappiamo è guidato dal nostro ex allenatore coach Angelo Roffo che sicuramente vorrà vendere cara la pelle, ma d’altra parte anche noi quindi sarà una bellissima sfida».

«Sarà di sicuro bello incontrare dei nostri ex compagni e condividere non la stessa panchina, ma momenti di hockey insieme, anche se da avversari - commneta Andrea Ustignani da vero sportivo -. Ormai io ho militato in quasi tutte le squadre del campionato ed è sempre bello incontrare tanti atleti da avversari».

«ATTENTI AL VERONA, QUEST'ANNO E' FORTE»

«Sarà una partita molto difficile - spiega il player vicentino - perché loro esprimono un gioco migliore, a mio parere, in un campo più piccolo e quindi bisogna stare molto attenti perché lo scorso anno il Verona ha fatto bene e quest’anno con gli innesti nuovi, con tanta esperienza (vedi il guru della disciplina Angelo Roffo e l'ex capitano biancorosso Luca), possono dar fastidio a tutte le squadre. Quindi - conclude Ustignani - un in bocca al lupo al Verona, ma soprattutto un incitamento ai miei compagni, anche se quello che dico di solito per caricarci non si può dire».