Hockey in line, quarti play off: i Diavoli Vicenza vincono gara-1 con Monleale (7-2)

Mc Control Diavoli Vicenza inizia i play off con una netta vittoria contro Monleale con il risultato di 7-2.

I biancorossi gestiscono la gara senza correre particolari rischi, anche se Monleale si dimostra un osso duro e impegna più volte Olando, questa sera in pista a difendere la porta vicentina, sempre pronto e reattivo.?Pronostico confermato dai Diavoli che sono stati meno brillanti e determinati rispetto ad altre prove, con qualche errore e qualche disattenzione in più, ma in grado di condurre il gioco e portare a casa una vittoria netta che serve per iniziare nel migliore dei modi l’avventura dei play off.

PRIMO TEMPO: VICENZA-MONLEALE, 5-1

Nella prima frazione di gioco, dopo poco più di un minuto, i padroni di casa passano in vantaggio con conclusione di Nicola Frigo che gonfia la rete. Monleale prova a reagire ed impegna Olando che di nuovo deve intervenire su leggerezza della difesa. Poi di nuovo i Diavoli: due conclusioni non precise e una bella azione Dal Sasso-Delfino che mette in rete e porta i suoi sul 2-0. Nuova occasione per i vicentini, ma il tiro di Frigo si stampa sul palo e poi alla penalità fischiata a Monleale, fuori Rocco, è Sigmund, dopo una bella giocata, a scheggiare il palo. I Diavoli però approfittano del power play e segnano con Dal Sasso servito da Delfino. Doppia penalità fischiata ai biancorossi, fuori Baldan e Frigo, e subito vanno a segno gli avversari con Pagani. I Diavoli non si scompongono e allungano con Delfino che smarcato davanti porta non perdona. Prima dell’intervallo in rete anche Francon e il primo tempo si chiude sul 5-1 per i biancorossi.

SECONDO TEMPO: VICENZA-MONLEALE, 2-1

Nel secondo tempo meno emozioni, qualche errore, qualche contropiede del Monleale, ma Diavoli sempre padroni della pista. Dopo tre minuti Delfino passa a Nicola Frigo che infila il disco sul primo palo e dopo una manciata di secondi slalom di Delfino che infila il disco fra le gambe di Grando ed è 7-2. I Diavoli abbassano un po’ la guardia e lasciano qualche spazio agli avversari che accorciano con Pagani, ma non approfittano del power play, fuori Dell’Uomo. Per i Diavoli spazio per un paio di cambi a Dell’Uomo e Trevisan, per un paio di occasioni, una in particolare di Dal Sasso deviata fuori da Grando, e per qualche esperimento nelle linee. E la sirena mette il timbro sulla vittoria per 7-2.

TABELLINO - Mc Control Diavoli Vicenza – Monleale Sportleale 7-2 (5-1) ?

Mc Control Diavoli VICENZA: Frigo M., Olando, Delfino, Dell’Uomo, Sigmund, Ustignani, Trevisan, Dal Sasso, Pace, Baldan, Frigo N., Cantele, Francon.?All. Maran F.

MONLEALE Sportleale: Grando, Oddone R, Oddone M., Crisci, Perrazzelli, Cortenova, Novelli, Ghiglione, Faravelli, Cantarutti, Rocco, Pagani, Zancanaro, Castagneri.?All. Cintori

Arbitri: Grandini e Gallo

??RETI - PT: 1.23 Frigo N. (V), 5.52 Delfino (V), 9.38 Dal Sasso (V) pp, 11.36 Pagani (M) pp,14.30 Delfino (V),18.11 Francon (V);?ST: 22.59 Frigo (V), 23.32 Delfino (V), 31.33 Pagani (M).