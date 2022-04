Hockey in line, play off scudetto: i Diavoli Vicenza battono Monleale e vanno in semifinale con Asiago

I Diavoli Vicenza staccano il biglietto per la semifinale battendo in gara 2 Monleale con un netto 8-1, al termine di una gara giocata con grande attenzione, gestita bene e senza correre rischi, nonostante una reazione e un tentativo di ritorno dei padroni di casa nel secondo tempo.

?I biancorossi hanno confermato il pronostico, hanno dimostrato la loro qualità e il valore dei singoli che hanno tenuto le redini del gioco praticamente per tutta la gara. Belle azioni, belle giocate, triangoli ben riusciti e tantissime occasioni per i Diavoli con un bottino di reti che poteva essere ancora più pesante se Grando non avesse salvato più volte la sua porta.

A segno bomber Delfino che ha fatto cinquina, ha colpito un palo, è andato molte altre volte al tiro e ha fatto due assist per le reti di Sigmund e Dal Sasso. Per i vicentini a segno anche Francon.

PRIMO TEMPO: MONLEALE-VICENZA, 4-0

Nel primo tempo partono subito bene i Diavoli con il palo colpito da Delfino e poi, dopo un minuto e mezzo, con la rete del bomber che realizza approfittando del power play, fuori Pagani.

Al cambio di linee va al tiro Baldan, ma è pronto Grando. Passano due minuti e al tiro va Francon che raddoppia, poi su bella azione Sigmund/Dal Sasso/Delfino ancora il numero 9, smarcato davanti porta, non perdona. Diavoli sul 3-0 dopo nemmeno 5 minuti e coach Cintori chiama time out, ma è sempre Vicenza a fare la partita e Grando bravo a dire di no in più occasioni, anche se deve cedere le armi ad una nuova conclusione di Delfino che, servito da Sigmund, porta i suoi sul 4-0. Timida reazione di Monleale con Pagani, ribatte in due tempi Frigo, e Faravelli, ancora pronto Frigo, ma poi nuove incursioni dei vicentini fermate nuovamente da Grando e il primo tempo si chiude sul 4-0 per i Diavoli.

SECONDO TEMPO: MONLEALE-VICENZA, 4-1

Nella ripresa ci prova Nicola Frigo, ma Grando blocca e deve intervenire per due volte anche su conclusioni di Dal Sasso. Monleale però non molla, comincia a pressare, prova a reagire, impegna Michele Frigo con Pagani e Brianzoni e trova il gol con Ghiglione a poco più di 10 minuti dal termine. I padroni di casa prendono coraggio, ma alla doppia parata di Frigo risponde di nuovo Vicenza con Delfino a segno per il 5-1. Alla penalità fischiata ad Oddone Riccardo, va in rete Dal Sasso che chiude il triangolo con Sigmund e Delfino. Negli ultimi due minuti spazio ancora per i Diavoli che vanno in rete con Sigmund e nuovamente con Delfino che porta a cinque il suo bottino personale.

Soddisfazione in casa Diavoli per il passaggio alla serie della semifinale, si giocherà al meglio delle cinque gare a partire da mercoledì 27 aprile, e l’avversario dei vicentini sarà Asiago che in due partite è riuscito ad aver ragione del Padova con il risultato di 2-1 sia in gara 1 che in gara 2.

TABELLINO - Monleale Sportleale - Mc Control Diavoli Vicenza, 1-8 (0-4)

?Monleale Sportleale: Grando, Rolandi, Oddone R, Oddone M., Crisci, Arbasino, Ghiglione, Faravelli, Cantarutti, Brianzoni, Pagani, Romero, Zancanaro.?All. Cintori

Mc Control Diavoli Vicenza: Frigo M., Olando, Delfino, Sigmund, Ustignani, Centofante, Dal Sasso, Baldan, Frigo N., Cantele, Francon.?All. Maran F.

Arbitri: Zoppelletto e Lottaroli??

RETI - PT: 1.30 Delfino (V) pp, 3.29 Francon (V), 4.20 Delfino (V), 10.14 Delfino (V);?ST: 28.25 Ghiglione (M), 32.59 Delfino (V), 35.07 Dal Sasso (V), 38.42 Sigmund (V), 39.52 Delfino (V).