Hockey in line, play off: Pace (Diavoli Vicenza) autore del rigore decisivo ai Vipers, "Gioco duro, è l'hockey!"

?«I Diavoli li ho visti molto in partita da subito», ha dichiarato a fine gara Fabrizio Pace, autore del rigore decisivo che ha portato la vittoria ai Diavoli Vicenza. «Abbiamo iniziato ad attaccare bene, tirato tanto, ma non entrava (diversi addirittura i pali, ndr), come sta capitando nelle ultime partite. Dobbiamo, però, continuare così, perché la fortuna arriva prima o dopo».



E continua l'attaccante biancorosso: «Asiago ha fatto la sua partita al meglio e ci ha messo in difficoltà. Pali e traverse non hanno aiutato, ma non dobbiamo attaccarci a queste cose, non dobbiamo trovare scuse, dobbiamo buttarla dentro”.

«Quanto al gioco in alcuni frangenti duro - sottolinea Pace (nomen omen, ndr), questo è l’hockey, è naturale che sia così».?



Come hai visto la prestazione della squadra e la tua personale, con il rigore della vittoria?

?«Secondo me abbiamo giocato tutti bene. Delfo è stato importante e decisivo, insieme a Michele; io ho aiutato la squadra come posso e alla fine poi è andata bene».?



Mercoledì nuovo appuntamento di questa serie, che gara sarà?

?«La mentalità resterà la stessa: spingiamo e attacchiamo. Se loro si chiudono continueremo su questa strada e girerà dalla nostra. Io sono fiducioso, magari cerchiamo di fare più attenzione ai contropiede in zona difensiva, ma continueremo a spingere di sicuro per vincere».??

Appuntamento quindi a mercoledì 4 maggio alle 20 e 30 al pattinodromo di Viale Ferrarin (Vicenza, zona piscine e palasport) per il terzo match della serie semifinale play off. Per la società e la squadra servirà anche il supporto del pubblico per accompagnare i Diavoli in questa avventura.