Hockey in line: Pace, Dal Sasso e Cantele dopo la vittoria su Milano raccontano i Diavoli Vicenza

Mc Control Diavoli Vicenza ha vinto a Milano lo scontro diretto contro i Grizzly Quaata per 5-3. Così conquista la testa della classifica e chiude al primo posto la reagular season. A fine partita abbiamo sentito alcuni biancorossi, tra loro Fabrizio Pace, Davide Dal Sasso e Fabrizio Cantele.

«Non possiamo certo dire che ce l’aspettavamo, diciamo però che ce l’abbiamo messa tutta per vincere e ce l’abbiamo fatta – ha dichiarato a fine gara Fabrizio Pace, autore della prima rete biancorossa –. E’ una vittoria importante per il fattore campo in un’eventuale finale ai play off. Volevamo vincerla questa gara e ci siamo riusciti. Possiamo quindi essere contenti».?



Doppietta invece per Davide Dal Sasso: secondo gol e ultimo, a porta vuota: «Da questa partita, secondo me, arrivano tanti segnali positivi - spiega Dal Sasso -. Abbiamo cercato di creare più occasioni, anche rischiando un po’, sul 3-1 qualche episodio non è girato bene, ma sappiamo che loro sono bravi. Alla fine però ce l’abbiamo fatta e, per come è andata la gara, la partita la meritavamo noi e il risultato ci ha dato ragione».



?Ottima prova in attacco, ma molto bene anche la difesa, la prova del portiere e di tutti i biancorossi: «Quanto è importante la fase offensiva, altrettanto importante è la fase difensiva – ha aggiunto Gianluca Cantele. – E’ vero che si vince facendo un gol in più degli avversari, ma si deve anche cercare di non prenderne, altrimenti diventa più dura restare attaccati al risultato e si deve rischiare di più per cercare di fare gol».



?Una volta sul 3-3, raggiunti dagli avversari, cosa avete pensato?

?«In realtà, dal mio punto di vista, la squadra ha reagito molto bene – ha proseguito Cantele. - Siamo rimasti compatti, non ci siamo fatti influenzare e siamo rimasti concentrati. Abbiamo trovato riscatto subito con un paio di buone occasioni, oltre ad un palo, e poi abbiamo trovato il gol a 13 secondi dalla fine, resistendo negli ultimi secondi».



?Cosa significa per Diavoli Vicenza questa vittoria??

«Sappiamo che possiamo vincere il campionato – ha proseguito Dal Sasso. – Probabilmente ce la giocheremo con Milano, ma sappiamo che possiamo batterli, come abbiamo fatto per tre volte in campionato, eccetto la finale di Coppa e questo è il rammarico. Secondo me iniziamo i play off positivi perché questa vittoria ci ha dato fiducia».



?E come saranno questi play off??

«Andiamo per step – conclude Pace –. Vediamo un passo alla volta: prima affrontiamo e pensiamo di fare bene ai quarti, poi se va bene penseremo alla semifinale e poi, eventualmente, penseremo alla finale. Quindi ora pensiamo e ci concentriamo sui quarti di finale».