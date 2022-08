Hockey in line: Nicola Frigo resta coi Diavoli Vicenza "per vincere con la squadra più forte di sempre!"

Nuova conferma importante in casa Diavoli: resta in biancorosso per la prossima stagione anche Nicola Frigo, per il sesto anno a Vicenza, uno dei veterani, insieme al fratello Michele e a Claudio Tabanelli.

A Vicenza è arrivato a settembre del 2017 e si è sempre fatto riconoscere per impegno, passione, spirito di squadra. Negli anni è cresciuto e si è ritagliato sempre più spazio in campo e fuori, ha raggiunto i primi grandi risultati con i biancorossi ed è stato convocato tre volte con la nazionale senior, l’ultima quest’estate con la partecipazione ai World Games negli Stati Uniti e il quarto posto con la maglia azzurra, e una con l’under 20.

Nonostante la giovane età sarà quindi uno dei riferimenti per la prossima stagione.?

NICOLA FRIGO: "VENITE A VEDERCI AL PATTINODROMO. CON NOI MILANO, ASIAGO E CITTADELLA SONO I PIU' FORTI"

«Sono uno dei “vecchi” di questa squadra, con sei stagioni all’attivo nei Diavoli – ha dichiarato Nicola Frigo - …insomma uno degli storici del gruppo con Michele e Claudio. Fa piacere, perché ci siamo sempre trovati bene qui, non c’è mai stata l’idea di cambiare. Fin dal primo anno io e mio fratello siamo stati accolti bene, di anno in anno la società ha fatto passi in avanti, ha sempre lavorato bene per noi e noi il minimo che possiamo fare è ricambiare la fiducia e fare il meglio che possiamo per portare a casa più trofei possibili».



In questi anni siete cresciuti e avete raggiunto con i Diavoli obiettivi importanti. Come vedi la squadra per la prossima stagione?

«Quest’anno, secondo me, sulla carta Vicenza è nella sua storia, la squadra più forte a livello di nomi. Poi naturalmente bisognerà vedere la prova del campo, ma sono fiducioso che possiamo arrivare in fondo a tutte le competizioni e non solo in fondo, anche con l’obiettivo di vincerle, compresa un’eventuale Champions, se ci sarà».?

La squadra è nuovamente cambiato rispetto allo scorso anno, almeno in parte. Questo secondo te può rimettere tutto in discussione o si parte da buone basi??

«Si parte da buone basi perché sono arrivati giocatori esperti che hanno giocato in varie squadre e che sanno integrarsi in un gruppo nuovo, che hanno voglia di fare e soprattutto voglia di vincere, quindi secondo me non ci saranno problemi sotto questo aspetto».



A livello personale, vista la tua esperienza a Vicenza, ti senti di avere maggiore responsabilità in pista e fuori per tenere unito lo spogliatoio??

«Per me questa non è una responsabilità, fa parte della mia persona, del mio carattere provare a dare una mano, fare di tutto per riuscire a portare i Diavoli più in alto possibile».

?Il campionato inizia prima del solito, le squadre saranno pronte? I Diavoli saranno pronti??

«Si tratterà di vedere alla prima giornata. Sicuramente le squadre più attrezzate si. Poi bisognerà vedere anche gli impianti, le piste e una serie di fattori esterni. Se tutte le squadre sono riuscite ad anticipare gli allenamenti, però penso saremo tutti pronti».?

Sarà ancora una lotta fra Vicenza e Milano??

«Sicuramente, senza dubbio. Poi dietro di noi vedo bene Asiago e, secondo me, quest’anno sarà una sorpresa il Cittadella che sta costruendo un buon organico».?

Hai un messaggio per i tifosi biancorossi?

?«Di venire più che possono al palazzetto a sostenerci che quest’anno non li deluderemo».