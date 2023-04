Hockey in line: Mc Control Diavoli Vicenza vincono gara-2 a Torre Pellice e passano in semifinale

Mc Control Diavoli Vicenza porta a casa la vittoria da Torre Pellice, con il risultato di 6-3, e il passaggio alla semifinale dei play off, dove incontrerà o Verona o Cittadella che dovranno giocare gara 3 per decidere chi passerà il turno.?

Gara 2 per i Diavoli è stata ben diversa dalla vittoria in casa di mercoledì scorso perchè i padroni di casa, prima di cedere le armi, hanno reso la vita difficile ai vicentini, sorretti dal loro portiere Armand Pilon che al termine della gara ha contato per le statistiche ben 90 parate. ?I biancorossi partono a gran ritmo, provano subito ad affondare, ma l’Old Style chiude bene e può contare sul suo portierone per mantenersi in partita, non solo, appena può riparte e si rende pericoloso e riesce a passare per ben due volte nel giro di un minuto, a metà del primo tempo, portandosi in doppio vantaggio. I Diavoli non stanno certo a guardare, macinano gioco, azioni e occasioni, ma un po’ l’imprecisione e un po’ il golie avversario faticano a trovare la rete. Ci pensa il capitano Andrea Delfino a concretizzare le tante azioni offensive e porta i suoi al pareggio prima dell’intervallo.



?Nella seconda frazione di gioco possesso di disco e gran ritmo da parte dei biancorossi che continuano a spingere e dopo quasi quattro minuti è Vendrame, con una bella conclusione su cui nulla può Pillon, a ribaltare il risultato e portare i Diavoli in vantaggio. Non passano nemmeno due minuti ed è Pace a firmare l’allungo su assist di Dal Sasso ed è sempre Vicenza a continuare a pressare per chiudere la gara. Ancora occasioni per i biancorossi, ancora bravi gli Old Style a difendere e a ripartire. Alla penalità fischiata a Delfino, i Diavoli reggono bene e in quattro contro quattro è proprio il capitano a calare il tris e segnare il quinto gol dei vicentini. Negli ultimi minuti nuova penalità per Vicenza, fuori Hodge, ma sono proprio i biancorossi ad essere pericolosi e a ad allungare di nuovo, a due secondi dallo scadere della penalità, passando con bomber Delfino, poker per lui. Negli ultimi secondi gol dei padroni di casa, terzo gol per loro con De Biasio, e penalità a Penna.?Il fischio della sirena sancisce la vittoria dei Diavoli che passano direttamente in semifinale e conclude la stagione in festa il Torre Pellice che è riuscito non solo a salvarsi, ma ad accedere ai play off e impegnare questa sera i Diavoli.

TABELLINO - ?Mc Control Diavoli Vicenza - Old Style Torre Pellice (2-2 ) 6-3

?Old Style Torre Pellice: Armand Pilon, Benedetto A., Montanari A. , Benedetto S., Albis, De Biasio, Montanari L., Durante, Zorloni, Rocca, Viglianco, Penna, Cammarata.?

All. Russo M.??

Mc Contro Diavoli Vicenza: Olando, Laner, Pace, Delfino, Dal Sasso, Frigo N., Vendrame, Hodge, Campulla L., Campulla F., Montolli, Chiamenti, Dell’Uomo.?

All. Sommadossi D.

Arbitri: Lega e Chiodo

Reti - ?PT: 9.16 Penna (T), 10.47 Rocca (T), 14.20 Delfino (V), 17.07 Delfino (V);? - ST: 23.51 Vendrame (V), 25.43 Pace (V), 32.17 Delfino (V), 39.18 Delfino (V) pk, 39.29 De Biasio (T).