Hockey in line: Mc Control Diavoli Vicenza vince di netto con Edera Trieste

I Diavoli Vicenza conquistano la vittoria con Trieste in casa con il risultato di 8-0, al termine di una buona gara in cui hanno gestito il gioco e portato a termine una partita senza rischiare.?Con quattro gol per tempo, Pace, Francon, Delfino e Baldan nella prima frazione di gioco e Delfino, due gol di Pace e uno di Sigmund nella seconda, i biancorossi continuano la serie positiva e si apprestano ad affrontare sabato 11 dicembre, con inizio gara ore 20.30, la trasferta a Piacenza.?

«E’ stata una bella partita, secondo me abbiamo giocato bene anche in fase difensiva - ha dichiarato al termine della gara Fabrizio Pace, rientrato nel gruppo dopo qualche giornata di assenza e autore di una tripletta. – Abbiamo chiuso bene e aiutato Michele a non prendere gol. Abbiamo giocato a tre linee e penso che riusciremo a tenere queste tre linee omogenee e continuare a giocare in questo modo». ?Fabrizio Pace è rientrato da poco in rosa dopo un'assenza per infortunio: «Forse ho ancora qualche problema col pattinaggio, ma penso di arrivare in forma fra un paio di settimane».?Ci sono solo un paio di giorni per recuperare da questa gara vinta in casa con Trieste: sabato la trasferta a Piacenza. «E’ una gara da non sottovalutare, in trasferta - sottolinea Pace sul prossimo match - Loro (Piacenza, ndr) hanno fatto una buona partita a Milano, quindi andremo in campo per vincere, ma senza sottovalutare gli avversari».??

TABELLINO - Mc CONTROL DIAVOLI VICENZA – EDERA TRIESTE, 8-0 (4-0)?

Mc Control Diavoli VICENZA: Frigo M., Olando, Cantele, Francon, Delfino, Tabanelli, Dell’Uomo, Sigmund, Centofante, Ustignani, Trevisan, Pace, Baldan, Frigo N., Dal Sasso.?ALLENATORE: Maran F.

Edera TRIESTE: Fink, Biason, Ovsec, Degano, Milanese, Zozzoli, Delpiano, Sindici, Sodrznik, Cocozza.?ALLENATORE: R. Florean.

ARBITRI: Ferrini e Biacoli

RETI: Pt: 11.49 Pace (V), 12.18 Francon (V), 12.54 Delfino (V), 17.45 Baldan (V). St: 26.04 Delfino (V), 29.04 Pace (V), 35.59 Sigmund (V) pk, 38.21 Pace (V).?



Foto di Serena Fantini realizzate per Diavoli Vicenza Asd