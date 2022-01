Hockey in line: Mc Control Diavoli Vicenza vince a Verona per 5-3

Mc Control Diavoli Vicenza conquistano la vittoria nella prima gara del 2022 a Verona con il punteggio di 5-3, al termine di una gara non facile, anche se sempre condotta in vantaggio.?Dopo la vittoria il 22 dicembre nel derby con Asiago e due settimane di sosta, la squadra sta lavorando per ritrovare il ritmo partita e dare il meglio. La partita contro Cus Verona è stata quindi un banco di prova importante, così come i tre punti ottenuti, in vista delle prossime sfide, a partire da quella di sabato 8 gennaio in casa contro Ferrara e quella di sabato 15 (sempre in casa al pattinodromo di viale Ferrarin a Vicenza) contro Milano.



MATTEO FRANCON RACCONTA LA GARA

?«La partita non è stata facile. Abbiamo cercato di ingranare subito, cercando di segnare per primi, così da portarci in vantaggio e poter gestire la gara». Lo ha dichiarato a fine gara Matteo Francon, autore dell’ultimo gol dei biancorossi.

«Abbiamo cercato di toglierci un po’ di ruggine, perché con due settimane di sosta, le feste dobbiamo cercare di tornare in forma»

.?Francon racconta la sua prova sullo stillmat: per lui u n gol e un assist.?«Ho cercato di dare il meglio, anche se non è stato facile su questo campo e dopo la sosta. Ho fatto molti errori che dovrò rivedere per cercare di migliorare e non ripetere».?Sabato 8 gennaio 2022 per Francon e compagni c’è subito una sfida importante con Ferrara, che all’andata ha vinto all’overtime beffando i Diavoli.?«E’ una partita fondamentale sia a livello di classifica che mentale - afferma Francon - perché dobbiamo cercare di riscattare la sconfitta dell’andata». E conclude: «All’allenamento lavoreremo per preparare al meglio la gara. Tutti hanno entusiasmo e voglia di vincere e cercheremo di dimostrarlo anche in pista».??Appuntamento dunque al pattinodromo di Vicenza sabato 8 gennaio 2022, inizio gara ore 18, per la sfida fra i Diavoli e Ferrara che si preannuncia ricca di emozioni.

TABELLINO - Cus Verona - Mc Control Diavoli Vicenza, 3-5 (1-3) ?

Cus VERONA: Gadioli, Bortoli, Danieli, Magnabosco, Perini, Raccanelli, Roffo, Novarese, Lupi, Battistella, Bernardoni, Sabaini. ?All. Corso A.

Mc Control Diavoli VICENZA: Frigo M., Olando, Cantele, Francon, Delfino, Dell’Uomo, Sigmund, Centofante, Trevisan, Pace, Baldan, Frigo N., Dal Sasso. All. Maran F.?

ARBITRI: Marri e Mancina

?RETI: PT: 9.20 Delfino (VI), 10.24 Delfino (VI), 17.28 Dal Sasso (VI) pp, 19.30 Battistella (VR); ST: 22.30 Delfino (VI), 31.54 Francon (VI) pp, 32.13 Perini (VR), 39.35 Sabaini (VR) pk.

?