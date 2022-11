Hockey in line, serie A: Mc Control Diavoli Vicenza torna da Torre Pellice con una vittoria netta (0-6)

Mc Control Diavoli Vicenza riprende il campionato con il piede giusto e una netta vittoria per 6-0 sul campo di Torre Pellice, al termine di una gara in cui, nonostante le tante occasioni, il primo tempo si è chiuso con un vantaggio di misura, complice l’ottima prova del portiere avversario Pilon, mentre nel secondo tempo la situazione si è sbloccata e, nonostante i pali e qualche errore di precisione, la formazione vicentina ha allungato dimostrando la qualità dei suoi singoli.?

I Diavoli, a Torre Pellice a ranghi ridotti per le numerose assenze, hanno conquistato tre punti importanti contro una formazione che ha saputo reggere con tenacia nel primo tempo e ha tentato di arginare le incursioni dei biancorossi, non al top dopo la sosta di un mese per i mondiali. La gara ha dato comunque dei buoni segnali sia per chi è tornato dall’avventura azzurra sia per chi ha continuato ad allenarsi a Vicenza, anche se sono mancati sicuramente il ritmo partita e il giocare insieme.

Dalla prossima settimana il gruppo sarà di nuovo al completo e quindi il lavoro riprende normalmente con la massima concentrazione e determinazione, ricordando gli ambiziosi obiettivi di questa stagione.

PRIMO TEMPO - TORRE PELLICE-VICENZA, 0-1

I biancorossi scendono in pista determinati, ma il primo tiro nello specchio della porta è dei padroni di casa, blocca senza problemi Michele Frigo. Poi iniziano le occasioni dei vicentini che al termine contano 58 tiri e almeno cinque pali, alcune conclusioni parate da un ottimo Pilon, alcune non precise, ma sicuramente frutto di tante azioni e di una gara mai in bilico, anche se nel primo tempo, grazie al carattere degli Old Style e del loro golie, poteva sembrare una gara stregata.

A sbloccare il risultato, dopo che i biancorossi non riescono a sfruttare un power play a favore, è Dal Sasso, protagonista con gli azzurri e anche stasera, servito con un gran assist da Sigmund.

Gli Old Style non sfruttano la superiorità a 4 minuti dalla sosta, fuori Lorenzo Campulla, e nemmeno quella a cavallo del tempo, fuori Delfino, e anzi rischiano in un paio di occasioni.?

SECONDO TEMPO: TORRE PELLICE-VICENZA, 0-5

Nella seconda frazione di gioco al primo power play a favore i vicentini prima colpiscono il palo e poi segnano con Sigmund che apre i giochi per l’allungo dei biancorossi, a segno con Nicola Frigo e con tripletta di bomber Delfino che riesce a colpire e ferire per ben tre volte. Ci prova per tutta la gara anche Pace, sempre pronto il portiere avversario, e anche Montolli che va al tiro parato da Pilon.

La gara si chiude con un’altra conclusione di Pace e un 6-0 che soddisfa i Diavoli per i tre punti conquistati, ma che non soddisfa completamente il capitano biancorosso, felice per i tre punti, ma anche consapevole che il cammino è lungo e difficile.?

«Sicuramente c’è tanto lavoro da fare – ha spiegato Andrea Delfino, attaccante e capitano dei Diavoli. –Dovevamo gestire meglio la partita, ci siamo fatti un po’ influenzare dal loro sistema di gioco e non abbiamo giocato come sappiamo. Siamo stati bravi comunque a portare a casa una vittoria non facile, sicuramente tanto merito al loro portiere che ha fatto una grande partita, ma, ripeto, noi abbiamo ancora tanto lavoro da fare».

?- Primo tempo chiuso sull’1-0 e poi allungo nel secondo tempo, cosa è mancato in questa gara??

«Sicuramente avendo avuto tanti nazionali assenti per tanto tempo non ha aiutato in termini di amalgama di gioco e di squadra. Abbiamo lasciato riposare qualcuno durante la settimana, ma dalla prossima ritroviamo tutti quanti e ricominceremo a lavorare tutti insieme soprattutto sulla chimica, cercando di ritrovare il gioco che abbiamo fatto fino alla pausa per il mondiale».?

- Dopo tante occasioni e tanti pali, una tua tripletta, soddisfatto della tua prestazione??

«No perché ho sbagliato tanti gol e sicuramente anche per chi era qua e non ha partecipato al mondiale serve ritrovare quel giusto meccanismo per far si che determinate situazioni vengano naturali e non debbano essere situazioni insistite».





TABELLINO - ?Old Style Torre Pellice – Mc Control Diavoli Vicenza (0-1 ) 0-6?

Old Style Torre Pellice: Pilon, Benedetto Aurora, Cammarata, Montanari A., Benedetto S., Albis, Montanari L., De Biasio, Michelin, Rocca, Viglianco, Penna, Bertin.?

All. Battaglia E.

Mc Contro Diavoli Vicenza: Frigo M., Chiamenti, Pace, Delfino, Dal Sasso, Frigo N., Hodge, Campulla L., Centofante, Campulla F., Sigmund, Montolli.?

All. Corso A.

Arbitri: Chiodo e Aristizabal Vallejo

RETI? - PT: 13.41 Dal Sasso (VI);? ST: 23.16 Sigmund (VI) pp, 24.10 Frigo N. (VI), 29.29 Delfino (VI), 32.49 Delfino (VI), 36.33 Delfino (VI).