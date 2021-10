Hockey in line: MC Control Diavoli Vicenza stende Trieste

Mc Control Diavoli Vicenza conquista i tre punti anche nella prima trasferta stagionale a Trieste, contro l’Edera, neopromossa nella massima serie, ma dai grandi trascorsi. Risultato netto per 10-1 per i vicentini che hanno fatto la partita e gestito il gioco senza mai correre particolari rischi, anche se i padroni di casa non hanno mai mollato e hanno fatto il possibile, con un roster ridotto, per limitare i danni, ma il divario fra le due squadre è stato evidente.

Ci son voluti 8 minuti del primo tempo ai Diavoli per andare in rete e dopo poco più di un minuto i triestini hanno pareggiato, ma i vicentini con cinque gol per tempo hanno portato a casa la partita. A segno per i Diavoli bomber Delfino che ha calato il poker, Francon e Dal Sasso con una doppietta, Cantele, Centofante.



TABELLINO. ?Edera Trieste – Mc Control Diavoli Vicenza (5-1) 10-1?

EDERA TRIESTE: Biason, Persello, Ovsec, Delpiano, Milanese, Fumagalli, Sindici, Cocozza.?All. R. Florean.

MC CONTROL DIAVOLI VICENZA: Frigo M., Olando, Cantele, Francon, Delfino, Tabanelli, Dell’Uomo, Sigmund, Centofante, Ustignani, Trevisan, Baldan, Frigo N., Dal Sasso.?All. F. Maran

ARBITRI: Niederegger, Biacoli.

RETI: pt: 08.01 Delfino (V), 9.20 Milanese (T), 9.37 Francon (V), 10.08 Dal Sasso (V), 15.57 Dal Sasso (V), 16.34 Centofante (V). St: 20.50 Delfino (V), 28.06 Cantele (V), 30.23 Delfino (V), 36.03 Delfino (V), 39.45 Francon (V).