Hockey in line, master round: Mc Control Diavoli Vicenza espugna Cittadella, 2-6

I Diavoli Vicenza espugnano anche la pista di Cittadella con il risultato di 6-2 e portano a casa tre punti da una pista difficile e contro una formazione molto combattiva. I vicentini hanno avuto tante occasioni, si contano 32 parate di Belloni e 9 di Frattini, entrato a circa 8 minuti dal termine, a cui vanno aggiunti tre pali, un gol annullato a Pace e una serie di tiri fuori di poco.

Sicuramente la vittoria è meritata e poteva essere ancora più ampio il bottino, ma non va dimenticato che i padroni di casa hanno combattuto, hanno avuto le loro occasioni, buona la prova di Olando a difendere la porta dei Diavoli, e hanno contribuito a creare difficoltà ai vicentini.

Rispetto alla gara a Verona, la formazione biancorossa è migliorata, ha fatto vedere delle belle giocate e delle belle azioni, i giocatori si stanno sempre più trovando tra loro e la sintonia aumenta sempre di più. Unico neo, la difficoltà in alcuni momenti a concretizzare le occasioni, ma la strada è quella giusta.



PRIMO TEMPO

Nel primo tempo alla conclusione del Cittadella risponde Vicenza con diagonale di Delfino, servito bene da Vendrame, al termine di una bella azione a cui è mancato solo il gol. Poi tiro di Tombolan ribattuto da Olando e ancora Diavoli con Dal Sasso e Delfino, fermati sempre da Belloni. Cittadella colpisce il palo, ma è Vicenza ad essere sempre pericoloso, anche se per vedere il gol bisogna attendere quasi 12 minuti e il bel tiro di Lorenzo Campulla. Alla penalità fischiata a Pace i padroni di casa si fanno sotto con Roffo e con Baldan, a cui risponde bene Olando e poi sono i Diavoli ad attaccare con Hodge e con una bella conclusione di Pace in cui Belloni si salva di gambale. I Diavoli colpiscono il palo con Francesco Campulla e segnano con Pace che caparbiamente mette in rete, non secondo l’arbitro che annulla (forse perché la porta era stata spostata). Vicenza comunque insiste, raddoppia con Vendrame e alla penalità fischiata contro per troppi uomini in pista regge bene grazie al portiere Olando.



SECONO TEMPO

Nella seconda frazione di gioco dopo poco più di un minuto Francesco Campulla va a segno su un assist perfetto di Dal Sasso, ma è Olando a dover intervenire su Campos lasciato da solo. Poi i Diavoli provano ad affondare il colpo: per due volte con Dal Sasso, con Delfino e con Sigmund, ma si fanno sorprendere da Calore che accorcia le distanze. Alla penalità fischiata ai padroni di casa i Diavoli faticano a trovare varchi, ma riescono ad allungare con Dal Sasso pronto sul primo palo a deviare in porta il passaggio di Delfino. Cittadella cambia portiere: fuori Belloni, che ha parato tantissimo, e dentro Frattini. Buon momento dei padroni di casa che trovano il secondo gol realizzato dall’ex Roffo ben servito da Calore. I Diavoli reagiscono subito: il tiro di Lorenzo Campulla è di poco fuori, così come quello di Delfino, non quello di Sigmund che su assist di Delfino insacca il 5-2. Ci prova di nuovo Dal Sasso, palo, poi Pace, fuori. Risponde Cittadella con Roffo: palo esterno e alla penalità fischiata a Calore è Delfino a siglare il 6-2 e con questo risultato si chiude la gara.



TABELLINO - ?CITTADELLA HOCKEY – MC CONTROL DIAVOLI VICENZA, 2-6? (0-2)

Cittadella Hockey: Belloni, Frattini, Tombolan, Francon, Calore, Campos, Sambugaro, Grigoletto, Baldan, Lago, Lievore, Niceforo, Roffo.?All. Pierobon M.

Mc Control Diavoli Vicenza: Olando, Laner, Cantele, Chiamenti, Campulla L., Delfino, Hodge, Sigmund, Centofante, Trevisan, Campulla F., Vendrame, Montolli, Pace, Frigo N., Dal Sasso.?Sommadossi D.

Arbitri: Mancina

RETI - PT: 11.50 Campulla L. (V), 15.56 Vendrame (V) - ST: 21.02 Campulla F. (V), 25.41 Calore (C), 29.09 Dal Sasso (V) pp, 32.04 Roffo (C), 35.06 Sigmund (V), 39.05 Delfino (V) pp.??