Hockey in line, master round: ad Asiago i Diavoli Vicenza inforcano i Vipers "di misura"

Continua la serie positiva per Mc Control Diavoli Vicenza che conquistano la vittoria anche nel derby ad Asiago contro i Vipers con il risultato di 2-1, frutto di una partita combattuta e a tratti tesa, in cui i padroni di casa hanno cercato di mettere il bastone fra le ruote ai “cugini” biancorossi.?Una sfida ricca di emozioni, con occasioni da entrambe le parti e buon lavoro per i portieri, Michele Frigo per i Diavoli, sempre pronto e attento, e Facchinetti per i Vipers.?La pista di Asiago è sempre stata considerata dai vicentini difficile e la partita di ieri sera, secondo turno del Master round, l’ha confermato.

Come ha confermato che le sfide fra le due squadre sono sempre sentite da entrambe le parti e che gli stimoli per dare il massimo e non mollare mai sono sempre presenti.?Al termine i Diavoli hanno conquistato altre tre punti importanti per il loro cammino verso i play off, grazie alle reti, realizzate entrambe nei primi minuti di gara, da Nicola Frigo, che dopo due minuti ha rotto il ghiaccio e portato in vantaggio i suoi. E poi Dal Sasso che ha raddoppiato in power play, appena quattro secondi prima che la penalità terminasse.

?Nel secondo tempo i padroni di casa hanno accorciato le distanze e la battaglia è diventata più intensa, ma i Diavoli con carattere e determinazione hanno saputo difendere il vantaggio e portare a casa la vittoria.

TABELLINO - Asiago Vipers - Mc Control Diavoli Vicenza, 2-1 (2-0)?

ASIAGO VIPERS: Facchinetti, Stella G., Rossi, Panozzo, Frigo Marco, Munari, Rossetto, Schivo, Lievore, Spiller, Rodeghiero, Berthod, Vellar, Pertile, Sobberi, Basso. All. Rigoni L.

MC CONTROL DIAVOLI VICENZA: Frigo Michele, Olando, Cantele, Francon, Delfino, Tabanelli, Dell’Uomo, Sigmund, Centofante, Ustignani, Baldan, Frigo N., Zerdin, Dal Sasso, Simsic, Pace. All. Maran F.

ARBITRI: Grandini e Gallo

RETI: Pt 2.04 Frigo N. (V), 4.22 Dal Sasso (V) pp; St: 23.12 Panozzo (A).