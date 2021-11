Hockey in line: la partita la scrive Lettera coi sui gol: Warriors Ferrara battono Diavoli Vicenza 4-3

Mc Control Diavoli Vicenza torna da Ferrara con una sconfitta all’overtime per 4-3, al termine di una gara che non ha deluso le attese: equilibrata, combattuta, ricca di qualità, contenuti tecnici e spettacolo. Ferrara si conferma una delle grandi protagoniste del campionato e squadra che non molla mai. Porta i biancorossi all’overtime e conquista la vittoria con la rete di Alessio Lettera, uno dei punti di forza degli Warriors.?Grande equilibrio per tutta la gara, gran lavoro per i portieri, Frigo da una parte e Peruzzi dall’altra, e grandi emozioni.

PRIMO TEMPO TRA WARRIORS FERRARA E MC CONTROL DIAVOLI VICENZA: 2-2?

I Diavoli dopo essere passati in doppio vantaggio nel primo tempo, grazie alle reti di Nathan Sigmund e Andrea Delfino (in penalty killing il bomber) hanno subito la rimonta dei padroni di casa che hanno accorciato le distanze con Andrea Bellini e pareggiato a dieci secondi dall’intervallo con Nicola Lettera. Ed era 2-2.

SECONDO TEMPO TRA WARRIORS FERRARA-MC CONTROL DIAVOLI VICENZA, 1-1

Nella seconda frazione di gioco ancora spettacolo e ancora equilibrio, spezzato dalla rete vicentina arrivata da una deviazione di Gaboriau su conclusione di Frigo. I biancorossi provano a chiudere la gara, ma non ci riescono e nell’ultimo minuto un Ferrara agguerrito, che toglie anche il portiere per tentare il tutto per tutto, trova il pareggio di nuovo ad una manciata di secondi dal fischio della sirena con Alessio Lettera. Finiva 3-3.

OVERTIME?: 1-0

Si va all’overtime: nell'hockey in line come nel basket non è previsto il pareggio. Le squadre ci provano, Vicenza è pericoloso in un paio di incursioni, ma quando sembra che il risultato sia bloccato sul pareggio, un’incursione dei padroni di casa conclusa con la rete ancora di Alessio Lettera fa esplodere di gioia il pattinodromo di Ferrara.

TABELLINO - Warriors Ferrara-Mc Control Diavoli Vicenza, (2-2) 4-3?

Warriors Ferrara: Peruzzi, Cipriano, Duchemin, Ballarin, Crivellari, Veronese, Dell’Antico, Bellini A., Lettera N., Zabbari, Bellini M., Gaboriau, Lettera A.?All. Bellini A./Crivellari A.

Mc Control Diavoli Vicenza: Frigo M., Olando, Cantele, Francon, Delfino, Tabanelli, Dell’Uomo, Sigmund, Ustignani, Zerdin, Pace, Baldan, Frigo N., Simsic, Dal Sasso.?All. Maran F.?Arbitri: Lottaroli e Slaviero

RETI: pt: 0.27 Sigmund (V), 12.04 Delfino (V) pk, 12.50 Bellini A. (F), 19.50 Lettera N. (F);?st: 24.41 Frigo N. (V), 39.49 Lettera A.?OT: 43.46 Lettera A. (F)