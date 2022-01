Hockey in line, Vicenza-Milano, 7-6: intervista dopo gara a Olando e Pace mai domi, ci credono

Uno scontro al vertice finito 7-6 che ha premiato la squadra di casa anche se i Diavoli sono andati in svantaggio per ben due volte e sono riusciti a recuperare portando i milanesi all'overtime e poi ai rigori.

Era una partita in cui avrebbero potuto vincere entrambe le squadre: Milano ha dimostrato ancora una volta la sua forza e Vicenza a sua volta ha fatto capire che è una sqaudra all'altezza dei risultati conseguiti negli ultimi tre anni sia in campionato (scudetto) sia in Coppa Italia, sia in Supercoppa.



«Non è mai facile entrare in una partita del genere – ha dichiarato a caldo il portiere Filippo Olando, in pista nel secondo tempo per i vicentini -. Gli stimoli però sono tanti in un big match contro la capolista. C’è sempre tanta motivazione, tanta voglia di far bene ed è sempre bello giocare queste partite, quindi sono felice, è stata una bella vittoria e adesso testa alla prossima partita perché la stagione è ancora lunga».

Per Fabrizio Pace il terzo gol dei Diavoli e il rigore della vittoria. Una rivincita rispetto alla sconfitta e all’episodio dell’andata?

«Non parlerei di rivincita perché è ancora lungo il campionato, però è andata bene. Potevano vincere loro come noi, ma è andata meglio a noi. Dovremo rivedere la partita perché mi sa che abbiamo preso un po’ troppi gol sia noi che loro, sicuramente uno spettacolo per il pubblico, però da rivedere. Adesso puntiamo alle prossime partite per cercare di prenderci il primo posto perché non è ancora detta l’ultima parola».

Una partita ricca di emozioni, con pali, occasioni e tanto spettacolo. Ma le due squadre sono veramente alla pari?

«Secondo me si, poi queste partite fanno storia a sé – ha spiegato il portiere biancorosso. – Siamo due squadre sicuramente forti, sicuramente complete, secondo me ce la possiamo giocare fino alla fine quest’anno. Credo ci siano altre squadre oltre a noi e Milano per un campionato agguerrito. Ci sarà sicuramente da sudare, però siamo consci delle nostre possibilità e del nostro potenziale, quindi siamo fiduciosi e continuiamo su questa strada».

Questa partita è stata importante per acquisire maggior consapevolezza e fiducia

«Avevamo delle assenze sia noi che loro, quindi le squadre non erano al completo – ha aggiunto Fabrizio Pace nel post partita -; però credo che noi abbiamo sempre questa mentalità di puntare in alto da quando abbiamo vinto l’anno scorso. C’è stato un cambio di mentalità nel gruppo e anche se oggi avessimo perso non sarebbe cambiato nulla. Noi continuiamo per la nostra strada, andiamo avanti e poi si vedrà ai play off».

Qui sotto la foto (Serena Fantini per Diavoli Vicenza) della battuta definitiva del rigore di Fabrizio Pace