Hockey in line: il big match Vicenza-Milano al pattinodromo di viale Ferrarin

?I Diavoli entrano nel vivo del Master round con la sfida che tutti aspettavano da tempo: sabato 5 marzo 2022 alle ore 18 al pattinodromo di Viale Ferrarin arriva il Milano.

Le due formazioni hanno inanellato una serie di successi, sfidandosi a distanza, dopo l’ultimo scontro in regular season a Vicenza deciso solo ai rigori, ed ora sabato si trovano nuovamente faccia a faccia per un nuovo appuntamento di questa lungo confronto.



I biancorossi la scorsa settimana hanno conquistato i tre punti a Padova, al termine di una gara impegnativa contro un avversario tosto e determinato che non ha regalato nulla, mentre Milano ha avuto vita più facile, almeno sulla carta, a Ferrara vincendo per 7-2.?Sabato sarà comunque un’altra storia e una gara tutta da giocare, una sfida da 1x2, fra due ottime squadre che hanno dimostrato nel corso della stagione la loro forza.

L'INTERVISTA A NATHAN SIGMUD, GIOCATORE SIMBOLO DEI DIAVOLI VICENZA

«La partita con Milano sarà come sempre una bella sfida- ha dichiarato Nathan Sigmund, giocatore simbolo e guida tecnica dei biancorossi. – Milano è una squadra che sa adattarsi e cambiare e quindi ognuno di noi dovrà dare il meglio per avere la possibilità di vincere».?

La gara contro Padova non è stata facile, cosa si può migliorare?

«La partita contro Padova è stata chiara: dobbiamo giocare meglio e tutti per il successo della squadra piuttosto che per il successo individuale…e includo anche me stesso per quanto riguarda gli incontri precedenti. Dobbiamo tutti intensificare il nostro gioco per un unico obiettivo».?

Che valore ha la sfida di sabato??

«La partita contro Milano è una gara molto importante per noi. E’ un’altra opportunità per giocare contro dei grandi giocatori e migliorare, cercando di evitare gli errori del passato».

Quali sono secondo te i punti di forza del Milano?

«Fra i maggiori punti di forza del Milano ci sono il gioco di squadra e il portiere. Fattori che credo siano anche fra i nostri punti di forza. Il che potrebbe spiegare la differenza con le altre squadre impegnate in questo campionato».?

Di sicuro sarà una sfida ricca di stimoli ed emozioni che farà divertire i tifosi.

?Ci si attende quindi un grande spettacolo al pattinodromo di Vicenza e un ruolo importante sarà anche quello dei sostenitori.