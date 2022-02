Hockey in line: i Diavoli vincono con difficoltà nella casa dei fantasmi, Padova-Vicenza, 1-2

I Diavoli Vicenza conquistano la vittoria a Padova, non senza qualche sofferenza e al termine di una gara difficile, contro una squadra determinata e aggressiva che ha tentato di mettere il bastone fra le ruote anche ai vicentini, dopo esserci riuscita solo una settimana fa contro Ferrara (vittoria ai rigori per i patavini).

I vicentini, senza il loro uomo simbolo Nathan Sigmund in campo, ma presente e attento dalla panchina per verificare e valutare gioco e stato di forma dei biancorossi, sono stati meno precisi e ordinati del solito, hanno avuto varie occasioni, hanno colpito un palo, bella ma non fortunata la conclusione del giovane vicentino Filippo Centofante, hanno scheggiato i legni altre due volte e sono stati meno incisivi sotto porta e non impeccabili in difesa.

Ancora una buona prestazione del portiere biancorosso Michele Frigo, provvidenziale in alcune situazioni, e belle le reti: la prima di Matteo Francon, bel tiro che ha portato al pari Vicenza, dopo la rete in power play di Elia Calore, e la seconda di Simon Zerdin che ha raccolto il disco ribattuto dal portiere Laner su conclusione di Pace.?

Al temine una vittoria meritata per i Diavoli che hanno saputo stringere i denti e mantenere la calma, su una pista ostica e contro un avversario insidioso, continuando la striscia positiva in vista del big match della prossima settimana, quando al pattinodromo di Viale Ferrarin arriverà Milano.?

TABELLINO - ?Ghosts Padova - Mc Control Diavoli Vicenza, 1-2? (1-1)

Ghosts PADOVA: Laner, Maritan, Calore C., Calore E., Campulla F., Campulla L., Carretta, Pagnoni, Carron, Zanette, Zorzo, Pietrobon.?All. Cantele R.

Mc Control Diavoli VICENZA: Frigo M., Olando, Cantele, Francon, Delfino, Tabanelli, Centofante, Ustignani, Sigmund, Pace, Baldan, Zerdin, Frigo N., Simsic, Trevisan, Dal Sasso.?All. Maran F.

Arbitri: Slaviero e Rigoni M.?

RETI?: pt: 12.21 Calore E. (P) pp, 13.49 Francon (V);? st: 24.35 Zerdin (V).