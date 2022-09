Hockey in line, serie A: i Diavoli Vicenza inforcano gli Asiago Vipers, 6-3

E’ iniziata la stagione 2022-2023 e i Diavoli nel derby contro i Vipers partono con il piede giusto e con una vittoria per 6-3.

Vittoria e risultato non devono far pensare ad una partita facile, perché soprattutto nel primo tempo, grazie a qualche errore e leggerezza dei vicentini, gli avversari hanno confermato di essere una squadra tosta e che non perdona.

I biancorossi hanno saputo restare uniti e concentrati e hanno rimontato lo svantaggio, prima sotto di un gol e poi di due, chiudendo il primo tempo sul 3-3 e nel secondo facendo prevalere la qualità dei singoli e della squadra e chiudendo sul 6-3.?

PRIMO TEMPO

Nelle fila dei Diavoli presente anche il secondo americano della formazione, Corey Hodge, arrivato da Milano, e che in extremis ha avuto il via libera a scendere in campo. Un altro campione nella formazione vicentina che ha già dimostrato le sue qualità e il suo peso sia in fase difensiva che offensiva. Suo infatti il primo gol stagionale dei biancorossi.?Nella prima frazione di gioco, dopo un’occasione dei vicentini con conclusione di Pace di poco a lato e una bella parata di Facchinetti su Vendrame, è proprio l’attaccante biancorosso a perdere il disco per Rossetto che solo davanti al portiere non perdona. I Diavoli ripartono subito: Facchinetti deve intervenire su Delfino e poi quando non trattiene il disco ci pensano i suoi difensori a salvare. Il gol dei biancorossi arriva grazie a due volti nuovi: assist di Vendrame, che offre spettacolo anche con una bella discesa fermata dal golie avversario, e gol di Hodge per l’1-1.

Un altro errore dei Diavoli porta al secondo gol dei Vipers, sempre pronti ad approfittarne, con Vellar servito da Pertile. Vicenza risponde con qualche incursione, ma anche con qualche leggerezza difensiva che porta al terzo gol: Michele Frigo ribatte un primo tiro, ma non il secondo del capitano Marco Frigo che porta sul 3-1 i suoi.

I biancorossi non ci stanno, suonano la carica, bravo Facchinetti, qualche imprecisione nelle conclusioni, ma in poco meno di 20 secondi Pace, prima su assist di Dal Sasso e poi di Vendrame, mette a segno una doppietta e si fa “perdonare” l’errore di inizio partita. Si va all’intervallo sul 3-3.?

SECONDO TEMPO

Nella ripresa la musica cambia: i Diavoli sono più attenti in copertura e vanno in vantaggio con il terzo gol di Pace servito da Vendrame. Devono difendersi in inferiorità, in panca puniti Sigmund, ma tengono bene anche grazie al portiere Michele Frigo e a Vendrame che gestisce il disco senza lasciare possibilità all’Asiago. Con le squadre in parità sono i vicentini a fare il gioco e condurre la partita: occasioni per Delfino, Hodge, Sigmund.

I Diavoli non approfittano del power play, ma negli ultimi minuti uno/due micidiale di Delfino che prima servito da Vendrame, uomo assist in questa gara, e poi con una bella discesa personale, porta i biancorossi sul 6-3 a due minuti dalla fine. Nuova penalità per Asiago, ma il risultato non cambia e la sirena sancisce la prima vittoria dei vicentini, soddisfatti dei tre punti, ma consapevoli che la strada è lunga e il lavoro da fare è tanto.



TABELLINO - ?Mc Control Diavoli Vicenza – Asiago Vipers (3-3) 6-3?

Mc Contro Diavoli Vicenza: Frigo M., Olando, Pace, Delfino, Dal Sasso, Frigo N., Vendrame, Hodge, Campulla L., Centofante, Dell’Uomo, Campulla F., Sigmund, Cantele, Chiamenti, Trevisan.? All. Corso A.

Vipers Asiago: Facchinetti, Parini, Schivo, Sobberi, Rossetto, Belcastro, Tessari, Spiller, Spiller, Pertile, Panozzo, Frigo Marco, Lievore, Berthod, Rodeghiero, Vellar, Munari.? All. Rigoni L.

Arbitri: Gallo e Grandini

RETI?: PT: 4.50 Rossetto (A), 7.40 Hodge (V), 13.17 Vellar (A), 14.16 Frigo M. (A), 18.25 Pace (V), 18.41 Pace (V);? ST: 24.32 Pace (V), 37.25 Delfino (V), 37.49 Delfino (V).