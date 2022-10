Hockey in line: i Diavoli Vicenza inforcano e polverizzano i rinoceronti del HC Milano Quanta per 7-0

I Diavoli conquistano la vittoria sulla pista di casa contro Milano House@Quanta con il punteggio di 7-0, risultato che nessuno si sarebbe aspettato viste le tante sfide sempre equilibrate fra le due formazioni. Impeccabili i vicentini, un po’ sottotono gli avversari che hanno sofferto il ritmo, il pressing e la determinazione dei padroni di casa che non si sono mai seduti e hanno giocato al 100% per tutta la gara. Un’ottima prestazione di tutta la squadra erica (assente lo statunitense ex Milano Corey Hodge) a partire da un sempre attento Michele Frigo, grande prestazione la sua, che porta a casa un prezioso shutout a conferma delle sue qualità e del suo ruolo in questa squadra. Da segnalare a proposito di portieri che è stato tesserato in questi giorni con i Diavoli il portiere Laner che va ad arricchire un parco portieri già al top.

PRIMO TEMPO: DIAVOLI-RINOCERONTI, 2-0

Primo tempo con Milano aggressivo che va a scheggiare la traversa con capitan Banchero, ma rispondono i Diavoli con tiro di Sigmund fermato da Mai. Ci prova anche Pace, di nuovo pronto Mai. La gara prende ritmo, Frigo blocca sul secondo palo una situazione pericolosa, ma è Vicenza ad essere incisivo: Sigmund affonda, Campulla fa un assist per Delfino che infila Mai per il vantaggio biancorosso. Milano risponde con Bernad, tiro centrale c’è Frigo.

Bella azione Vendrame-Pace, ma è ancora Mai a dire di no, poi ancora Diavoli con il triangolo Dal Sasso-Pace fermato nuovamente dal golie milanese. Vicenza raddoppia con la rete di Dal Sasso servito da Sigmund, al termine di un bel fraseggio.

Milano è pericoloso con Bellini, fermato dalla difesa biancorossa e poi è Vendrame a scheggiare il palo e Pace a tirare sulla spalla di Mai che devia fuori. Continue occasioni: Dal Sasso da una parte e Fiala dall’altra fermato da Frigo, poi Delfino tiro centrale e Fiala che scheggia di nuovo il palo.

Milano ha a favore un power play, in panca puniti Vendrame, ma Vicenza e Michele Frigo, oltre al palo colpito da Bernad, chiudono bene e mantengono il doppio vantaggio fino all’intervallo.

SECONDO TEMPO: DIAVOLI-RINOCERONTI, 5-0

Nella seconda frazione di gioco la musica non cambia: continue azioni e occasioni da entrambe le parti con Fiala sempre pericoloso e i Diavoli che provano l’allungo con Vendrame, Pace, Dal Sasso e Sigmund, ma sempre attento Mai.

Alla penalità fischiata a Ferrari, i Diavoli ne approfittano e vanno in rete con bomber Delfino e all’occasione di Fiala rispondono con la rete dell’ex Vendrame che porta sul 4-0 i biancorossi.

Esce Mai ed entra a difendere la porta milanese Pignatti. Gli ospiti non si arrendono, impegnano Michele Frigo che è in gran serata e dove non arrivano i compagni chiude sempre molto bene.

I Diavoli hanno una nuova occasione con Pace per Vendrame e poi con Delfino, ma devono stare attenti a non abbassare la guardia, come su Lettera, su cui interviene ancora una volta Frigo.

Alla penalità fischiata a Banchero, Vicenza prende le misure, prova Pace da centro pista e ribatte Pignatti, ma nulla può sulla conclusione ravvicinata di Delfino che porta a 5 i gol dei vicentini e a tre il suo personale bottino. Nuova penalità per i milanesi, fuori Lettera, e Vendrame servito da Dal Sasso infila Pignatti: è 6-0.

Negli ultimi minuti penalità di Pace, ma è bravo Michele Frigo a chiudere la porta agli avversari, e con le squadre nuovamente in parità nuovo gol di Vendrame, su assist di Lorenzo Campulla, ed è tripletta anche per l’ex numero 26.

Gli ospiti ci provano ancora con Bellini, ma due interventi di Michele Frigo mettono la parola fine ad una grande gara dei biancorossi, e del loro portiere, e sanciscono la vittoria per 7-0.?

TABELLINO - Mc Control Diavoli Vicenza - Milano House@Quanta, 7-0 (2-0)?

Mc Contro Diavoli Vicenza: Frigo M., Olando, Pace, Delfino, Dal Sasso, Frigo N., Vendrame, Montolli, Campulla L., Centofante, Dell’Uomo, Campulla F., Sigmund, Cantele, Chiamenti, Trevisan.?

ALLENATORE: Corso

Milano House@Quanta: Mai, Pignatti, Thomas, Pagani, Ferrari, Bernad, Gambin, Barsanti, Ederle, Bellini, Spimpolo, Lettera, Fiala, Sica, Banchero.?

ALLENATORE: Tommasello

ARBITRI: Marri e Gallo

RETI - PT: 5.17 Delfino (V), 8.45 Dal Sasso (V) - ST: 25.04 Delfino (V) pp, 26.29 Vendrame (V), 33.22 Delfino (V) pp, 34.25 Vendrame (V) pp, 38.20 Vendrame (V).