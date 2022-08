Hockey in line: i Diavoli Vicenza confermano anche Fabrizio Pace

Proseguono i lavori in casa Diavoli Vicenza per la stagione che prenderà il via ufficialmente con il campionato sabato 10 settembre 2022 (primo appuntamento in casa con il derby contro Asiago) e arriva un’ulteriore conferma: Fabrizio Pace, classe 1995, resterà in biancorosso per la terza stagione.

?Arrivato dall’hockey ghiaccio e dal Padova nel 2020, Pace ha trovato spazio e si è confermato soprattutto la scorsa stagione con maggiore continuità e presenza in pista, con 16 gol, di cui alcuni decisivi (ricordiamo il rigore decisivo nella partita di ritorno di regular season con Milano), e 13 assist.

In estate per il giocatore biancorosso è arrivata anche la soddisfazione della convocazione in Nazionale e della partecipazione ai World Games, che si sono svolti negli States dal 7 al 12 luglio e in cui l’Italia si è aggiudicata il quarto posto.

Giocatore tenace e combattivo che dà sempre il massimo e che sa sacrificarsi per la squadra e i compagni, Fabrizio Pace si è detto molto soddisfatto di restare a Vicenza e della squadra.

«Sono molto contento che la società mi abbia riconfermato - ha sottolineato dopo la sigla dell'accordo -. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova stagione, anche perché ho potuto notare le new entry di quest'anno e sono tutti giocatori di altissimo livello. Sono curioso di come si formeranno le nuove linee e impaziente di iniziare la stagione».?

Ed ha concluso: «Ovviamente l'obbiettivo è sempre lo stesso, vincere tutto».