Hockey in line: i Diavoli "stirano e piegano" i Ghosts di Padova per 3-2 

Mc Control Diavoli Vicenza espugna Padova al termine di una partita sofferta, in cui i vicentini si sono trovati per due volte in svantaggio, ma sono riusciti con carattere e determinazione a recuperare.

Partita dai toni agonistici alti, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. I Diavoli hanno mantenuto un maggior possesso del disco, ma i padroni di casa hanno pressato e attaccato su ogni azione e passaggio obbligando la squadra berica a qualche errore di troppo.?Buona gara per entrambi i portieri, Laner per i Ghosts e Olando per Vicenza, protagonisti entrambi, ma con il golie patavino che ha dovuto fare gli straordinari.

PRIMO TEMPO - GHOSTS-DIAVOLI, 1-1

Nel primo tempo dopo qualche minuto passano in vantaggio i Ghosts con la rete di Calore, uno dei protagonisti della sfida, con i biancorossi che di nuovo, come nel recupero di mercoledì, non riescono ad entrare subito in partita. La reazione c’è e dopo tre minuti è Baldan, uno degli ex di questa sfida, con una bella conclusione a portare al pareggio i vicentini. La gara rimane equilibrata, corretta, con cambi di fronte, pressing dei padroni di casa e qualche occasione in più per i Diavoli che non riescono a trovare la conclusione vincente, chiusi bene dagli avversari, e il primo tempo termina in parità.



?SECONDO TEMPO - GHOSTS-DIAVOLI, 1-2

Nella ripresa i vicentini attaccano, ma nel momento di maggior pressione subiscono la rete di Lorenzo Campulla e dopo qualche minuto, con la penalità fischiata a Centofante, si trovano in inferiorità in un momento delicato della partita, ma riescono a tener bene ed anzi alla penalità fischiata a Padova, al termine dei 45" di power play, vanno in rete con bomber Delfino. Il pareggio porta maggior fiducia e negli ultimi minuti arriva anche il vantaggio siglato ancora dal numero 9 biancorosso.

Al termine vittoria e soddisfazione in casa Diavoli, con la consapevolezza di aver corso un gran rischio, che la strada è lunga e c’è molto da lavoratore, ma anche che il gruppo sta crescendo.

QUI DIAVOLI: PARLA ANDREA DELFINO

«Questa a Padova è stata una partita molto difficile - ha dichiarato a fine gara Andrea Delfino, bomber biancorosso -. Siamo andati sotto quasi subito, il loro portiere ha fatto una partita molto buona e li ha tenuti a galla, ma abbiamo insistito per cercare di pareggiare e ci siamo riusciti. Successivamente la partita si è complicata, siamo andati sotto di nuovo, ma alla fine con due buone occasioni siamo riusciti a riportarci avanti e a controllare negli ultimi minuti riuscendo a portarla a casa, anche se, ripeto, è stato molto molto difficile».?Sulla prestazione sua e della squadra così si esprime il bomber biancorosso: «Diciamo che stiamo tutti lavorando per arrivare pronti al finale di stagione e combattere per gli obiettivi che ci siamo posti. Stiamo lavorando molto e anche bene direi in fase difensiva, si vedono miglioramenti di settimana in settimana, quindi continueremo a lavorare in questa maniera».?Andrea Delfino fa anche un bilancio generale di questo inizio di stagione 2021-2022: «Sicuramente è stato un inizio di stagione difficile, tanti cambiamenti, giocatori nuovi, allenatori nuovi, c’era tanto lavoro da fare e c’è tanto lavoro ancora da fare, penso che siamo sulla strada giusta e quindi dobbiamo solo continuare a lavorare così».

TABELLINO - Ghosts Padova – Mc Control Diavoli Vicenza 2-3 (1-1)

?Ghosts Padova: Vesentini, Laner, Campulla L., Calore, Carretta, Masiero, Pagnoni Federico, Pagnoni Francesco, Rigoni, Campulla F., Carron, Zorzo, Zanette.?All. Cantele R.

Mc Control Diavoli Vicenza: Frigo M., Olando, Cantele, Francon, Delfino, Tabanelli, Dell’Uomo, Sigmund, Centofante, Ustignani, Trevisan, Pace, Baldan, Frigo N., Dal Sasso.?All. Maran F.

Arbitri: Slaviero e Rigoni?

Reti: Pt: 3.58 Calore (P), 6.50 Baldan (V);?St: 30.21 Campulla L. (P), 36.42 Delfino (V) pp, 38.18 Delfino (V).