Hockey in line: i Diavoli perdono anche la gara-3 di finale e lo scudetto 2021-2022 va a Milano

Si chiude in gara-3 il campionato e la serie delle finali play off fra Mc Control Diavoli Vicenza e Milano Quanta con la vittoria per 3-2 dei milanesi che conquistano lo scudetto e si riprendono anche questo titolo, dopo una stagione di successi.?E’ stata una partita combattuta, equilibrata, con tante occasioni da entrambe le parti, con ottime prestazioni dei due portieri, Michele Frigo per i Diavoli e Mattia Mai per Milano, e con tante emozioni.

I Diavoli avrebbero potuto ottenere di più sia in gara 1 che in gara 3, ma qualche episodio, qualche errore di troppo e sicuramente una grande squadra di fronte, hanno portato a questo risultato.

I vincitori hanno confermato di avere qualità, esperienza e di essere squadra sotto tutti i punti di vista e onore ai biancorossi che in questa stagione hanno dimostrato di essere in grado di battere chiunque, ma di dover crescere sul piano dell’esperienza, della gestione dei momenti delicati e della pressione che una finale comporta. ?«A caldo naturalmente tanta delusione, amarezza, qualche recriminazione (il palo sul finale, il gol di gara-1) - riporta in una nota dopo gara la società Diavoli Vcienza ASD -, ma a mente lucida si deve dire grazie per il lavoro svolto, grazie a tutti coloro che, davanti e dietro le quinte, hanno permesso questa grande stagione, grazie ai ragazzi per l’impegno, la passione e la voglia di migliorare e di vincere».

«La voglia di ripartire da queste basi - prosegue la nota della scoietà sportiva vicentina - per crescere insieme e per riportare al successo i Diavoli»

I vicentini infatti hanno chiuso la regular season al primo posto, hanno disputato tutte e tre le finali dei titoli in palio, sono arrivati vicini in più di un’occasione alla vittoria, ma restano a bocca asciutta, con la consapevolezza di avere un bel gruppo per ripartire con ancora maggiore convinzione e forza.

Gara-3 è stata affrontata con il giusto approccio, con la determinazione per agguantare l’ultima chance di restare in corsa e anche la volontà di non correre troppi rischi.

PRIMO TEMPO: VICENZA-MILANO, 1-0

Nel primo tempo un grande Michele Frigo sostiene i suoi, anche quando Sigmund viene mandato in panca puniti, e dall’altra parte un altrettanto grande Mai chiude ogni varco alle incursioni dei biancorossi. Il vantaggio dei vicentini arriva a poco più di due minuti dall’intervallo con Sigmund che riesce a mettere in rete un disco ribattuto più volte dai difensori e dal portiere avversario. A mantenere blindato il momentaneo vantaggio è il golie biancorosso che proprio sul finale dice di no al possibile pareggio.

SECONDO TEMPO: VICENZA-MILANO, 1-3?

Si rientra per il secondo tempo con Frigo bravo su conclusione di Fiala e Cantele che davanti a Mai non riesce a trovare il varco vincente. Poi fase confusa, con qualche errore dei biancorossi in difficoltà sotto la pressione degli avversari. Mai ribatte una grande occasione dei biancorossi e poi dopo cinque minuti arriva il pareggio di Vendrame che raccoglie il disco ribattuto da Michele Frigo. Non passa nemmeno un minuto e un errore dei Diavoli consente a Ferrari di ribaltare il risultato. I biancorossi accusano il colpo, reagiscono, vanno all’assalto togliendo negli ultimi minuti il portiere per tentare il tutto per tutto, ma a porta vuota ancora una volta la coppia Ferrari-Belcastro va in rete per il 3-1. I tifosi milanesi esultano, sentono già il profumo della vittoria, i Diavoli non mollano e accorciano con il loro uomo simbolo, Nathan Sigmund, e poi le provano tutte, ma il palo, la difesa milanese e un Mai sempre più galvanizzato portano la squadra alla vittoria di gara 3 e dello scudetto che torna a Milano.

TABELLINO - Mc Control Diavoli Vicenza - Milano Quanta, 2-3 (1-0) ?

MC CONTROL DIAVOLI VICENZA: Frigo M., Olando, Cantele, Francon, Delfino, Tabanelli, Sigmund, Centofante, Ustignani, Trevisan, Dell’Uomo, Pace, Baldan, Frigo N., Dal Sasso.?All. Maran F.??

MILANO QUANTA: Mai, Pignatti, Ferrari, Hodge, Gambin, Ederle, Vendrame, Spimpolo, Fiala, Sica, Belcastro, Banchero, Loncar, Ronco.?All. Sommadossi D.

Arbitri: Slaviero e Rigoni D.

RETI?PT: 17.50 Sigmund (V);?ST: 34.54 Vendrame (M), 35.23 Ferrari (M), 38.04 Ferrari (M), 38.31 Sigmund (V).?