Hockey in line: goleada del Mc Control Diavoli Vicenza in casa contro Monleale (11-1)

I Diavoli Vicenza chiudono con una goleada la gara casalinga contro Monleale e ottengono i tre punti con il risultato di 11-1. Non c’è mai stata partita, anche se non è stata la miglior gara per i biancorossi.?

Assenti nelle fila dei berici Vendrame e Dal Sasso, rientro invece per Olando e Cantele, con qualche cambio anche per i giovani Chiamenti, Montolli, Dell’Uomo, Trevisan e Centofante. Quest'ultimo ha realizzato il suo primo gol stagionale.?

Gli avversari hanno lottato, hanno anche contenuto in parte i padroni di casa e dopo lo svantaggio hanno recuperato e pareggiato, sfruttando un power play a favore, ma è durata pochissimi secondi, appena i biancorossi hanno spinto sull’acceleratore non ce n’è stato per nessuno. ?

PRIMO TEMPO: VICENZA-MONLEALE, 5-1

Nel primo tempo Vicenza parte subito forte e colpisce il palo con Delfino, poi però qualche disattenzione in difesa viene salvata da Frigo, pronto a chiudere la porta ogni volta che gli avversari si avvicinano. Ci prova Pace e risponde Grando, ma alla seconda occasione il numero 33 biancorosso non perdona e porta in vantaggio i suoi. Alla penalità fischiata a Delfino, Monleale riesce a pareggiare, ma dopo dodici secondi segna di nuovo Delfino che dopo un’altra manciata di secondi torna al gol. Penalità a Monleale e segna ancora Delfino sempre servito da Sigmund. Prima dell’intervallo para di nuovo Grando e torna a segnare Delfino portando i suoi sul 5-1.

?SECONDO TEMPO: VICENZA-MONLEALE, 6-0

Nella seconda frazione di gioco gli avversari cambiano portiere e anche Cusin fa tutto il possibile per arginare le incursioni dei padroni di casa che allungano nuovamente con Pace, doppietta per lui, con Delfino, che colpisce un altro palo, e segna altri tre gol, di cui uno in inferiorità, e con Sigmund, servito dal bomber biancorosso (sette reti al termine per lui), a rete con la squadra sempre in inferiorità.

Prima della fine si mette in mostra Michele Frigo con due grandi parate e c’è da registrare anche il gol di Filippo Centofante, il primo della stagione.

La vittoria dei Diavoli e la contemporanea sconfitta di Milano per opera di Asiago (5-4 in Altopiano, vittoria storica!), porta Vicenza a 21 punti in classifica, quattro più di Asiago e 6 più di Milano.

TABELLINO - Mc Control Diavoli Vicenza – Monleale Sportleale (5-1) 11-1?

MC CONTROL DIAVOLI VICENZA: Frigo M., Olando, Pace, Delfino, Frigo N., Hodge, Campulla L., Centofante, Dell’Uomo, Campulla F., Sigmund, Cantele, Montolli, Chiamenti, Trevisan.? All. Corso A.

MONLEALE SPORTLEALE: Grando, Cusin, Perazzelli, Novelli, Ghiglione, Rolandi, Faravelli, Cantarutti, Lusignani, Pagani, Demichelis, Zancanaro?All. Tarantola A.

Arbitri: Zoppelletto e Strazzabosco

RETI? - PT: 6.08 Pace (V), 9.56 Novelli (M), 10.08 Delfino (V), 10.33 Delfino (V), 14.45 Delfino (V) pp, 16.53 Delfino (V);?ST: 22.13 Pace (V), 23.07 Delfino (V), 33.02 Delfino (V), 34.31 Sigmund (V) pk, 34.41 Delfino (V) pk, 39.56 Centofante (V).

CLASSIFICA - Hockey in line serie A

Vicenza, 21

Asiago, 17

Milano, 15

Cittadella 14

Ferrara, 10

Verona, 9

Monleale, 6

Edera Trieste, 6

Tergeste Trieste, 4

Torre Pellice, 3.