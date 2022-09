Hockey in line - Due giorni di fuoco per i Diavoli Vicenza: sabato arriva Ferrara e domenica Supercoppa a Milano

Mc Control Diavoli Vicenza affronterà un fine setimana end impegnativo con due test che potranno dare qualche segnale sulla stagione appena iniziata.

Sabato 24 settembre (inizio gara ore 18) al Pattinodromo di Viale Ferrarin arriva il Ferrara, per la terza giornata di regular season, mentre domenica 25 settembre (inizio gara ore 17) in palio il primo titolo della stagione, la Supercoppa, contro Milano, trofeo che i vicentini non sono ancora riusciti ad aggiudicarsi, sconfitti nelle precedenti sfide proprio da Milano.

SABATO LA TERZA DI CAMPIONATO IN CASA COL FERRARA

I biancorossi, dopo i primi due impegni in campionato, Asiago e Verona, superati con due belle vittorie, anche se con qualche errore, devono confermarsi sabato 24 settembre in casa contro una formazione fra le più quotate e che nella scorsa stagione ha creato non poche difficoltà. I Diavoli sono cambiati dall’anno scorso e devono ancora crescere, soprattutto nella sintonia in pista e nella condizione della squadra, ma la qualità dei singoli può fare la differenza in qualsiasi momento. A Ferrara incontreranno l'ex capitano biancorosso Andrea Ustignani, tornato a "casa", dove è cresciuto, dopo cinque anni a Vicenza.

Per i vicentini sarà importante restare concentrati su Ferrara e non pensare all'impegno che li aspetta domenica con il match contro Milano.

DOMENICA: MILANO-VICENZA PER LA SUPERCOPPA

Non sarà facile, visto che domenica 25 settembre i biancorossi si giocano il primo titolo stagionale, contro i rivali di sempre del Milano, orfani di Vendrame e Hodge, passati proprio al Vicenza, di Belcastro, andato ad Asiago, ma rinforzati dai nuovi arrivi dall’Italia e dall’estero, e guidati quest'anno da Gianluca Tomasello, grande esperto di sfide al vertice anche a livello internazionale.?

Sarà una gara "da 1X2", con tanti stimoli e tante aspettative da entrambe le parti e tanta fame di vittoria da parte dei vicentini che vogliono riscattare la stagione passata.