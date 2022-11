Hockey in line: domenica 20 novembre al via il campionato under 12, si parte con Vipers Asiago-Diavoli Vicenza

Al via da domenica 20 novembre 2022 i campionati del settore giovanile dell'hockey in line: si inizia con l’under 12, una delle due formazioni che i Diavoli Vicenza presentano per la stagione 2022-2023, con tutti ragazzi di Vicenza che hanno iniziato a giocare da qualche anno o che si sono uniti al gruppo da questa stagione.

Lo scorso anno, per mancanza dei numeri, le squadre erano miste e in collaborazione con altre società, quest’anno grazie all’arrivo di alcuni nuovi ragazzi, invece, le formazioni sono completamente targate Diavoli.?Importanti in questo senso le attività di promozione per far conoscere questa disciplina con la partecipazione a “Camminando fra gli sport”, l’evento-vetrina per decine e decine di società sportive organizzato da anni dal Comune di Vicenza, e con l’attività in alcune scuole della città, seguita da Floh Abrati, giocatrice e allenatrice della formazione femminile vicentina e fresca dell’esperienza mondiale con la maglia azzurra, una degli allenatori del settore giovanile, seguito anche da Nathan Sigmund, per quanto riguarda under 12 e under 14, e con il supporto di Giulia Pozzan, per quanto riguarda il gruppo di minihockey e avviamento al pattinaggio.

Infatti per chi volesse provare ad unirsi ai Diavoli, non è necessario saper pattinare, perché si può imparare partecipando agli allenamenti che si svolgono il mercoledì dalle 18 alle 19 al pattinodromo comunale di Viale Ferrarin.?

FLOH ABRATI A CAPO DEL SETTORE GIOVANILE

«Si stanno creando dei bei gruppi – ha spiegato Floh Abrati, responsabile di tutto il settore giovanile. – Sono ragazzi che non solo si impegnano per imparare, ma che sanno anche ascoltare. Ci manca ancora tanto lavoro, ma con Nathan vediamo una bella crescita rispetto all’anno scorso».

?- Che obiettivo vi date con le squadre giovanili?

«L’obiettivo è di riuscire a giocare delle partite in cui non è importante il risultato, ma è importante che la gara sia giocata e combattuta».

?- E’ iniziata dallo scorso anno anche un’attività con le scuole?

«Abbiamo iniziato e stiamo portando avanti delle attività presso alcune scuole medie della città: alla scuola media Carta andiamo due giorni a settimana e stiamo facendo nel mese di novembre hockey, mentre a dicembre faremo pattinaggio. Lo scorso anno e anche quest’anno poi abbiamo fatto delle dimostrazioni alla scuola meda Muttoni. Sono attività che hanno avvicinato qualcuno di nuovo: tre ragazzi sono arrivati dopo aver provato a Camminando fra gli sport e uno dalla Muttoni».

PER CHI NON SA PATTINARE APPUNTAMENTO IL MERCOLEDI' ALLE 18

?La società conta oggi circa 16 ragazzi per l’under 12 e l’under 14 e una decina di bambini e bambine per il minihockey. Per chi non ha mai giocato ed anche non sa pettinare, basta presentarsi il mercoledì al pattinodromo di Vicenza dalle 18 alle 19 per provare guidati da Giulia.



GLI U12 INIZIANO DA ASIAGO E GLI U14 DA CITTADELLA

Per quando riguarda i campionati, i primi ad iniziare sono i ragazzini dell’under 12 che domenica 20 novembre saranno ospiti dei pari età dell’Asiago Vipers, mentre i ragazzi dell’under 14 inizieranno il 27 novembre a Cittadella.