Hockey in line: Diavoli Vicenza vincono al palahockey di Cittadella per 8-3

I Diavoli Vicenza continuano il loro cammino positivo e aggiungono un altro successo, questa volta sulla pista di Cittadella vincendo per 8-3. Partita mai in bilico, nonostante qualche errore, gestita con attenzione e sempre con un margine che ha consentito ai vicentini di giocare con maggiore tranquillità. ?I padroni di casa non hanno mai mollato, sono una squadra giovane, che pattina molto e che ci ha provato fino alla fine, ha avuto delle occasioni bloccate dalla difesa biancorossa e dal portiere Michele Frigo, in un paio di casi da palo e traversa, con un’ultima azione, con conclusione deviata fuori da Frigo proprio ad un manciata di secondi dal fischio della sirena.

PRIMO TEMPO: CITTADELLA-VICENZA, 2-5?

Vicentini da subito in partita e dopo nemmeno cinque minuti in doppio vantaggio, primo gol di Francon su assist di Pace e secondo della prima linea con la coppia Delfino/Sigmund. Alla penalità fischiata a Cittadella i biancorossi non perdonano e Francon, con un tiro micidiale, porta i suoi sul 3-0. I padroni di casa cambiano portiere, fuori Dal Ben e dentro Andrea Pierobon, provano una reazione, ma senza essere incisivi sotto porta, mentre i Diavoli fanno prevalere esperienza e qualità e con Dal Sasso, che raccoglie in mischia davanti porta, si portano sul 4-0. Cittadella prova con qualche fiammata dei nuovi arrivi, Coetzee e Rottcher, ma senza fortuna, anche se il buon momento si traduce nel gol di Sambugaro, con i Diavoli colpevoli di aver lasciato troppo spazio. I vicentini appena premono sull’acceleratore diventano pericolosi e allungano con un altro gol di Francon, al termine tripletta per lui. Cittadella non ci sta, prova con Rottcher, su cui chiude benissimo Frigo, e accorcia con il capitano Tombolan.

SECONDO TEMPO: CITTADELLA-VICENZA, 1-3

Il primo tempo si chiude sul 5-2 per i biancorossi che rientrano in pista scontando la penalità di Nicola Frigo, ma i padroni di casa non ne approfittano, grazie ad una buona chiusura del golie vicentino. I Diavoli vanno di nuovo in rete con una grande discesa di Sigmund che si beve tutti gli avversari e i padroni di casa rispondono con Rottcher che prima manda alto e poi va in rete lanciato dal compagno Coetzee. Sul 6-3 occasione per Cittadella e mischia davanti a Dal Ben che blocca il disco. I biancorossi vogliono chiudere la partita e allungano con Pace su assist di Delfino e lo stesso numero 33 vicentino viene mandato in panca puniti. Cittadella prova ad accorciare, scheggia la traversa, ma non trova il gol, mentre con le squadre in parità sono di nuovo i biancorossi ad allungare di nuovo con il binomio vincente Delfino/Sigmund. La partita è sempre viva: conclusione di Pace e parata di Dal Ben, palo dei padroni di casa, una penalità per parte, Francon per i vicentini e Rottcher per Cittadella, una grande parata su azione di Sigmund e sul finale fa buona guarda alla porta Michele Frigo.

TABELLINO - Cittadella Hockey - Mc Control Diavoli Vicenza 3-8 (2-5)

?Mc Control Diavoli Vicenza: Frigo M., Trevisan, Cantele, Francon, Delfino, Dell’Uomo, Sigmund, Ustignani, Pace, Baldan, Frigo N. Dal Sasso.?All. Maran F.

Cittadella Hockey: Dal Ben, Pierobon, Tombolan, Maggia, Sambugaro, Grigoletto, Lago, Tonin, Coetzee, Tiatto, Torni, Rottcher.?All. Marobin R.

ARBITRI: Marri e Gallo

RETI?: PT: 01.53 Francon (V), 4.24 Delfino (V), 7.23 Francon (V) pp, 9.14 Dal Sasso (V), 15.30 Sambugaro (C), 15.51 Francon (V), 19.16 Tombolan;?ST: 22.32 Sigmund (V), 23.21 Rottcher (C), 26.52 Pace (V), 31.17 Delfino (V).