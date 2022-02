Hockey in line: Diavoli Vicenza in missione a Padova dai Ghost

Mc Control Diavoli Vicenza torna in pista per un nuovo turno di Master Round, sabato 26 febbraio 2022 con inizio gara alle 18 e 30, a Padova contro i Ghosts che, dopo aver impegnato Milano vincente al termine con il risultato di 3-2, hanno chiuso la sfida contro Ferrara con una vittoria ai rigori la scorsa settimana.

I vicentini hanno iniziato nel migliore dei modi questa fase di campionato con due gare e due vittorie: la prima con Ferrara all’esordio nel master round con un netto 7-0, la seconda ad Asiago, nel derby con i Vipers, con il risultato di 2-1, al termine di una gara aperta, come punteggio, fino all’ultimo, ma meritata per gioco e occasioni.?

DERBY VICENZA-PADOVA

Contro i Ghosts sarà un’altra prova per i vicentini, contro una formazione che sa pattinare bene, veloce e imprevedibile, quindi rappresenta un valido test per lo stato di forma dei biancorossi che non devono mai abbassare la guardia e che scenderanno in pista per vincere.?

LA PARTITA SECONDO DAL SASSO

«Sarà sempre una partita da giocare al massimo - ha dichiarato Davide Dal Sasso, volto nuovo dei Diavoli, arrivato la scorsa estate dall’Asiago ghiaccio -. Loro hanno vinto con Asiago, perso 3-2 con Milano e vinto con Ferrara ai rigori, questo conferma che sono una buona squadra e che possono impegnare chiunque. Dovremo dare il cento per cento, ma con la squadra che abbiamo, se giochiamo al massimo e come sappiamo non ci saranno problemi».

Appuntamento quindi sabato sera a Padova oppure in live streaming