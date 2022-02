Hockey in line, Coppa Italia: sabato 5 febbraio Diavoli Vicenza ospita Cus Verona per i quarti

I Diavoli Vicenza, appena conclusa la regular season con una netta vittoria contro Padova, scendono nuovamente sulla pista di casa, sabato 5 febbraio 2022 con inizio gara alle 18, per affrontare Cus Verona nei Quarti di Finale della Coppa Italia.

Detentori del titolo, che hanno vinto nelle ultime due edizioni giocate, i biancorossi faranno il possibile per arrivare in fondo.

La squadra nel corso della stagione è cresciuta, il gruppo si è unito e amalgamato, trovando equilibri ed esprimendo un bel gioco, ma non bisogna mai abbassare la guardia perché ogni partita è ostica e può presentare delle insidie se non affrontata con la giusta concentrazione.

Sabato di fronte i gialloblu dell’ex capitano biancorosso Luca Roffo e di coach Alessandro Corso, che ha guidato i Diavoli in due momenti diversi (dal 2005 al 2008 e poi nella stagione 2016-2017) e che proveranno a mettere il bastone fra le ruote nel cammino dei vicentini.?

I biancorossi arrivano ai quarti dopo aver sconfitto nel turno precedente Modena per 12-1, mentre Verona ha battuto Piacenza per 5-1 agli Ottavi di finale.



Una gara che racchiude ricordi ed emozioni e che potrà essere una bella sfida.«Sarà una partita tutta da giocare – ha dichiarato, difensore biancorosso -. Noi non sottovalutiamo nessuno perché le partite vanno giocate e ogni gara è una storia a sé. Dovremo, quindi, giocarla al meglio e affrontarla con la giusta determinazione. Poi sarà il campo a parlare. Noi comunque siamo fiduciosi anche per la Coppa Italia e speriamo di fare sempre il meglio possibile».