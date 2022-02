Hockey in line, Coppa Italia: i Diavoli Vicenza battono il Cus Verona (10-3) e volano in semifinale

I Diavoli staccano il biglietto per la semifinale di Coppa Italia vincendo per 10-3 contro Verona, al termine di una gara caratterizzata da un bel primo tempo e un secondo tempo più concitato e nervoso.

PRIMO TEMPO: VICENZA-VERONA, 6-1

?I biancorossi non hanno corso particolari pericoli, ma a tratti sono calati e hanno commesso qualche leggerezza in copertura che ha permesso agli avversari di andare in rete o sotto la porta, difesa molto bene da Filippo Olando. Tante le occasione per i padroni di casa, compresi due pali, ma qualche occasione anche per i gialloblu, anche per loro un palo, colpito dall’ex Roffo.?Avvio di partita con grande determinazione dei vicentini che non volevano ripetere l’inizio di gara giocato nel girone di ritorno a Verona e dopo sei minuti erano già sul 4-0, reti di Delfino, Dal Sasso, in power play, Frigo e Francon.

Poi per un errore in copertura Verona accorcia le distanze con Sabaini e vive un buon momento, ma i Diavoli riprendono le redini dell’incontro e allungano portandosi sul 6-1, grazie al bel gol in inferiorità di capitan Ustignani e alla rete di Pace.

SECONDO TEMPO: VICENZA-VERONA, 4-2

?Nella seconda frazione di gioco qualche bella azione, ma anche tante interruzioni con una serie di penalità che penalizzano il gioco. I Diavoli si portano sull’8-1 grazie alle reti di Dal Sasso e Delfino, doppietta per entrambi, ma poi in meno di un minuto subiscono due reti, a segno Battistella e Bernardoni, e poi ristabiliscono le distanze con rete di Sigmund, un nuovo palo, e il decimo gol di Nicola Frigo, doppietta anche per lui.

VICENZA ACCEDE ALLA SEMIFINALE?

Al termine vittoria che porta in semifinale di Coppa Italia i vicentini che già pensano alla prossima avventura del Master Round, in avvio mercoledì prossimo contro Ferrara.

Tabellino?Mc Control Diavoli Vicenza – Cus Verona (6-1) 10-3?Mc Control Diavoli Vicenza: Frigo M., Olando, Cantele, Francon, Delfino, Tabanelli, Dell’Uomo, Sigmund, Centofante, Ustignani, Trevisan, Pace, Baldan, Frigo N., Dal Sasso.?All. Maran F.??Cus Verona: Gadioli, Perini, Danieli, Magnabosco, Pernigo, Carrer, Raccanelli M., Roffo, Novarese, Lupi, Battistella, Bernardoni, Gruber, Frizzera, Sabaini.?All. Corso A.

Arbitri: Gallo e Slaviero??RETI: PT: 1.17 Delfino (V), 4.02 Dal Sasso (V) pp, 4.39 Frigo N. (V), 6.15 Francon (V), 8.43 Sabaini (VR), 17.58 Ustignani (V) pk, 19.04 Pace (V); ST: 22.46 Dal Sasso (V), 23.19 Delfino (V), 23.45 Battistella (VR), 24.11 Bernardoni (VR), 25.21 Sigmund (V), 31.58 Frigo N. (V) pp.