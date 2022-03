Hockey in line: Centofante (Diavoli Vicenza) sulla vittoria contro Asiago, "Ci voleva per rialzare il morale del gruppo"

Al termine del derbyssimo della massima serie dell'hockey in linea Mc Control Diavoli Vicenza contro Asiago Vipers, partita finita 6-1 per i giocatori del capoluogo di provincia, abbiamo sentito Filippo Centofante, giocatore dei Diavoli.

«Il derby è sempre una partita con un pizzico di emozione in più e di impeto in più, anche perché si gioca per la bandiera – ha dichiarato Filippo Centofante, giovane vicentino che quest’anno sta trovando più spazio nella squadra. – E’ stata una bella partita e una vittoria meritata che ci voleva per rialzare l’animo della squadra per il futuro».?



Ci sembra davvero una vittoria convincente con una buona prova da parte di tutta la squadra berica.?

«Per quanto riguarda la squadra è stata una prova di carattere. Abbiamo combattuto in ogni zona del campo e ci siamo meritati la vittoria.

Per quanto riguarda me, direi che sto crescendo, mi sento meglio in campo e spero di continuare a rendermi utile per il gruppo».?

Sei anche andato vicino al gol con il tiro/assist deviato da Zerdin in rete.?

«Si, spero comunque di ritrovare la porta perché ne ho bisogno anche a livello morale come carica».?

Allenatore e squadra ti stanno dando fiducia, come ti senti??«Sento la fiducia di tutti molto di più rispetto alla scorsa stagione, anche perché quest’anno abbiamo un progetto rivolto ai giovani che si sta rivelando importante per farci crescrre tutti insieme come dovrebbe fare una squadra».?



Cpme vedi la squadra? Ha risentito della sconfitta in Coppa Italia??

«Sicuramente è stato un duro colpo per tutti, però ci siamo rialzati subito, dopo la partita con Ferrara ci siamo riorganizzati e oggi si è visto in campo quello che sappiamo fare».?

I Diavoli sono arrivati al top della condizione? Come li vedi per i prossimi incontri??«Sicuramente c’è un margine di crescita e lo faremo vedere in campo, quindi daremo il massimo per le prossime sfide».