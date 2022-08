Hockey in line: arriva tra i Diavoli Vicenza il miglior giocatore del mondiale 2021, è Tobia Vendrame

Grande colpo di mercato per i Diavoli Vicenza: la squadra vicecampione d'Italia sia in campionato sia in Coppa si assicura Tobia Vendrame, uno dei migliori giocatori al mondo, che nel mondiale del 2021 è stato premiato come MPV del torneo. Il 24enne di Treviso che è "esploso" nel Cittadella e dopo alcune esperienze è approdato al Milano, ha scelto di giocare a Vicenza soprattutto per poter costruire un sodalizio vincente con Nathan Sigmund, il campione del mondo statunitense che da qualche anno è nella città del Palladio e dalla scorsa stagione è anche guida tecnica della prima squadra. A convincere il giovane talento veneto è stato Andrea Delfino, attaccante dei Diavoli biancorossi ma sempre più nel ruolo di direttore sportivo. Vendrame era richiesto da diversi club europei in particolare francesi e spagnoli, nazioni in cui l'hockey in line ha una buona rtadizione.

Vendrame la scorsa stagione è stato la "bestia nera", o meglio la "spina nel fianco", dei vicentini: sue le segnature decisive per la vittoria dei Rinoceronti di Milano sui Diavoli di Vicenza sia in Coppa Italia sia nella finale dei play off scudetto.

Sotto Tobia Vendrame con la divisa del Milano Quanta con un bel rinoceronte sulla maglia: