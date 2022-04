Hockey in line: al via i play off e contro i Diavoli Vicenza arriva Monleale

Inizia sabato 16 aprile 2022, gara alle ore 18, la fase finale della stagione che assegnerà il titolo di Campione d’Italia per la stagione 2021-2022 e che vedrà i Diavoli, attuali detentori dello scudetto, battersi per difendere la posizione e fare bis. ?Si inizia con i quarti di finale e i biancorossi, dopo la bella e importante vittoria della scorsa settimana a Milano e dopo aver conquistato il primo posto, si trovano a sfidare Monleale che si trova dopo i Play off round all’ottavo posto.

Per i vicentini un altro test al quale devono presentarsi concentrati e determinati per non rischiare di abbassare la guardia.?La squadra è in forma ed è cresciuta, dopo la sconfitta in Coppa Italia, ha ritrovato compattezza e con la vittoria della scorsa settimana maggiore fiducia nelle proprie capacità.?In casa Diavoli la parola d’ordine è calma, impegno e lavoro per essere pronti a qualsiasi sfida. Oltre a ricordare che ogni gara va giocata e che bisogna pensare ad un avversario alla volta.?

«Andiamo per step – ha dichiarato la scorsa settimana, Fabrizio Pace. – Vediamo un passo alla volta: prima affrontiamo e pensiamo di fare bene ai quarti, poi se va bene penseremo alla semifinale e poi, eventualmente, penseremo alla finale. Quindi ora pensiamo e ci concentriamo ai quarti di finale».?

E quindi massima concentrazione per affrontare Monleale.??

Nei quarti di finale le altre gare saranno: HC Milano – Cus Verona, Ferrara Warriors – Edera Trieste, Asiago Vipers – Ghosts Padova.