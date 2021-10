Hockey ghiaccio: vittoria dell'Asiago contro Jesenice alla Continental Cup, 4-3

La Migross Supermercati Asiago Hockey vince il match inaugurale del girone di Continental Cup di Amiens, battendo per 4 a 3 lo Jesenice, dopo una partita al cardiopalma e aperta ad ogni risultato dall’inizio alla fine.

Il primo tempo finisce a reti inviolate dopo una prima fase di studio delle due squadre anche se Asiago va vicina al gol con Salinitri e Magnabosco. Nella ripresa al 25' segna Salinitri (su azione sviluppata da Ginnetti e Iacobellis) e al 28' pareggiano gli sloveni con Rajsar su assist di Ulamec. E allunga lo Jesenice al 30' con Brus (azione con Planko e Svetina), ma due minuti dopo risponde Giliati ben servito da Stefano Marchetti su azione sviluppata da Vankus. Il vantaggio dell'Asiago arriva al 36' con Mantenuto (azione di Gios e Parini). Si apre il terzo tempo con il 3-2 a favore degli stellati dell'Altopiano ma Svetina al 48' trova il pareggio. Sul 3-3 al 56' segna Michele Marchetti servito da Giliati. Il risultato si ferma sul 4-3 ed è vittoria per gli uomini di coach Mattila nel match forse più difficile del turno di coppa continentale.

E oggi sabato 23 ottobre 2021 sempre ad Amiens in Francia, la Migross Superercati Asiago Hockey tornerà sul ghiaccio alle 16:00 per affrontare i rumeni del Corona Brasov.