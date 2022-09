Hockey ghiaccio: venerdì 16 settembre la Migross Asiago comincia l’avventura in ICE Hockey League

La Migross Supermercati Asiago Hockey farà il suo esordio nella prestigiosa ICE Hockey League, lega transazionale composta da 8 squadre austriache, 3 italiane, 1 ungherese e 1 slovena. Rispetto all’AlpsHL, campionato a cui gli stellati hanno partecipato negli ultimi anni, il livello tecnico e spettacolare si è decisamente alzato e per i leoni veneti l’impatto con questa nuova realtà non sarà affatto semplice.

Il primo match è in trasferta in Stiria nella capitale Graz contro i Graz99ers venerdì 16 settembre 2022 alle ore 19 e 15 allo stadio del ghiaccio "Merkur".

QUI ASIAGO: PRONTI PER L'ESORDIO NELLA NUOVA LEGA

Barrasso è alle prese con un roster profondamente rinnovato: la società ha lavorato duramente per assemblare un gruppo che fosse all’altezza della nuova Lega. Alcuni dei protagonisti della scorsa eccezionale stagione, che ha visto l’Asiago conquistare 4 trofei, sono stati confermati, ma allo stesso tempo sono stati ingaggiati ben 10 nuovi giocatori, distribuiti in tutti i ruoli. Il compito del coach non è certo semplice, l’obiettivo è riuscire a dare un’identità alla formazione nel più breve tempo possibile e la strada da percorrere è ancora lunga. I primi match serviranno per prendere coscienza dell’intensità e del livello tecnico con cui la squadra dovrà confrontarsi in questa attesissima stagione. Eccetto Mascherin, che sta seguendo un percorso di recupero che lo vedrà indisponibile ancora per diverse settimane, tutti i giocatori saranno a disposizione per il primo storico match.

QUI GRAZ: UNA SQUADRA DI ESPERIENZA

la formazione austrica ha alle spalle 18 stagioni in ICEHL, non vivrà di certo la stessa emozione dell’esordio che proveranno i giallorossi vicentini. Negli ultimi 2 campionati ha fallito l’accesso ai play-off, mentre il risultato migliore è stato la disputa delle semifinali nella stagione 2018-2019. Anche i 99ers hanno rinnovato ampiamente il roster, perdendo alcuni punti fermi della scorsa stagione, ma inserendo diversi prospetti interessanti come il canadese James Livingston, attaccante con esperienza in diverse leghe Europee e in AmericanHL, ed il Ceco Petr Kolouch, alla prima esperienza all’estero. L’età media è di 27.4, la seconda più alta della lega, l’esperienza a diposizione del coach svedese Pennerborn sembra essere uno dei punti forti degli austriaci.

C’è grande curiosità per vedere gli Stellati all’opera, scoprire come coach Barrasso ha deciso di comporre le linee, ma soprattutto c’è grande attesa per cominciare a vivere insieme ai Leoni una stagione che si preannuncia tanto difficile quanto emozionante e spettacolare.

La radiocronaca in diretta si potrà seguire su radio Asiago FM 107.7

Lo streaming live sulla piattaforma della ICE Hockey League.