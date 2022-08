Hockey ghiaccio: per la Migross inizia la stagione con amichevoli a Jesenice e Innsbruck e Supercoppa a Egna

Inizia questa settimana uficilamente la preparazione dei Campioni d’Italia della Migross Asiago, che da lunedì sera 22 agosto 2022 sono a disposizione del coach Tom Barrasso e del suo staff per preparare al meglio l’inizio della stagione.

I leoni giallorossi prima dell’inizio del campionato di win2day ICE Hockey League saranno impegnati anche in due amichevoli con gli sloveni del HDD SIJ ACRONI Jesenice e con gli austriaci del HC TIWAG Innsbruck - Die Haie e nella partita di Supercoppa Italiana contro gli altoatesini dell'Unterland Cavaliers.

La prima amichevole è in programma martedì 30 agosto a Jesenice in Slovenia alle ore 19 per la replica della finale di Alps Hockey League dello scorsa stagione. Domenica 4 settembre alle 17 e 30 ad Innsbruck in Austria gli stellati del Veneto invece incroceranno i bastoni degli squali di Innsbruck, squadra che partecipa alla ICE Hockey League.

Infine, martedì 6 settembre alle 20 e 30 ad Egna nella Bassa Atesina si assegnerà la Supercoppa Italiana 2022, a contenderla ai Campioni d’Italia ci saranno gli Unterland Cavaliers, che nella passata stagione hanno vinto la Coppa Italia e che quest’anno parteciperanno alla Alps Hockey League.



IL PROGRAMMA DEGLI ALLENAMENTI DELL'ASIAGO

Lunedì 22 agosto - ore 18:15

Martedì 23 agosto - ore 8:45 e 18:15

Mercoledì 24 agosto - ore 18:15

Giovedì 25 agosto - ore 8:45 e 18:15

Venerdì 26 agosto - ore 16:00

Sabato 27 agosto - ore 14:30

Domenica 28 agosto - ore 18:45