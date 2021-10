Hockey ghiaccio: Migross Asiago vince anche con Brasov (4-2) alla Continental Cup

La Migross Supermercati Asiago Hockey super anche il Corona Brasov con il risultato di 4 a 2 e rimane a punteggio pieno nel torneo della Continental Cup che si sta svolgendo in Francia ad Amiens.?Per i giallorossi dell'Altopiano la formazione è la stessa del match di ieri, mentre per il Brasov i problemi sono molti, visto che si sono presentati in Francia con la squadra decimata dal covid e dagli infortuni.

L'asiago parte in quinta e segna nei primi 5' due gol: al 3' con Magnabosco e al 5' con Matteo Tessari. Poi tante occasioni anche nel secondo tempo e alcune parate decisive di Vallini che mantengono in vantaggio gli stellati. Il terzo gol di Asiago arriva nel terzo tempo al 49' con Mantenuto su assit di Giliati. E' il 3-0 per i vicentini e quel punto Brasov reagisce: accorcia le distanze al 53' Zagidullin e poi si avvicina ancora Kovacs. Sul 3-2 Michele Marchetti allunga e chiude la partita su assist di Mantenuto. 4-2 finale per Asiago.

La Migross Supermercati Asiago Hockey si porta così a 6 punti dopo due partite, e oggi si giocherà l’accesso alla semifinale con il match conclusivo contro l’Amiens. I padroni di casa infatti sono a pari punti ed hanno segnato più reti dei giallorossi dell'Altopiano alle due avversarie Jesenice e Brasov, subendo un solo gol.

FORMAZIONI ?

CORONA BRASOV: Toke (Buda M.), Rasulov, Vasile N., Bors, Gajdo T., Valchar, Huard, Raduly, Zagidullin, Hunt, Buda G., Machala, Kovacs, Vasile A., Gliga, Gajdo B.? ?

MIGROSS ASIAGO: Vallini (Stevan L.), Forte, Gios, Casetti, Rigoni F., Marchetti S., Ginnetti, Parini, Mantenuto, Giliati, Tessari M., Stevan M., Tessari A., Rigoni F., Vankus, Zampieri, Lievore, Iacobellis, Marchetti M., Salinitri, Magnabosco.? ?

LE RETI: 3:03 (A) 0-1 Magnabosco (Mantenuto, Salinitri), 5:02 (A) 0-2 Tessari M. (Iacobellis, Vankus), 49:18 (A) 0:3 Mantenuto (Giliati), 53:30 (B) 1:3 Zagidullin (Valchar, Gliga), 58:33 (B) 2:3 Kovacs (Zagidullin, Rasulov), 59:54 (A) 2:4 Marchetti M. (Mantenuto, Giliati)