Hockey ghiaccio: Migross Asiago batte Rittner Buam ed è campione d'Italia

La Migross Supermercati Asiago Hockey conquista l’ottavo scudetto della sua storia (il terzo consecutivo) battendo i Rittner Buam all’Odegar con il risultato di 2-1 al termine di una partita dai toni agonistici molto alti per tutti i 60 minuti di gioco. Mentre in Cadore si è giocata l'altro match in contemporanea tra Cortina e Gherdenia che è stato vinto dagli scoiattoli veneti all'overtime per 4-3. Quindi la classifica finale del master round è la seguente: Asiago 7, Rittner Buam 6, Gherdeina 3, Cortina 2. L'incontro allo stadio del ghiaccio di Asiago valeva il titolo.

LA CRONACA DELLA PARTITA ALL'ODEGAR TRA ASIAGO E RENON

Nessuna novità dal lato roster per entrambe le squadre: da una parte (Asiago) fuori Rosa, Olivero, Rigoni e Topatigh, dall’altra (Renon) assente Frei.



PRIMO TEMPO: ASIAGO-RENON, 0-0, RETE ANNULLATA A GILIATI

Primo tempo di una intensità pazzesca, soprattutto da parte dei leoni veneti che mettono in difficoltà in diverse occasioni gli ospiti. L’occasione più clamorosa è quella di Giliati che al 12’ parte in contropiede e colpisce il palo, il disco poi rimbalza sull’incrocio opposto, i giallorossi esultano e dalle riprese sembra a ragione, ma gli arbitri dopo aver consultato l’instant replay non convalidano la marcatura.

Un paio di minuti dopo e l’Asiago sfiora nuovamente il goal con un tiro di Michele Marchetti, al quale fanno seguito altri due tiri di Mantenuto e dello stesso Michele Marchetti, ma il disco non vuole entrare e, quindi, alla prima sirena il risultato rimane di 0-0.



SECONDO TEMPO: ASIAGO-RENON, 1-1

Nella seconda frazione l’Asiago per i primi dieci minuti continua a mettere paura agli ospiti, che però scheggiano una traversa al 5’ con Simon Kostner. Al 11’ l’Asiago ha la possibilità di giocare in powerplay ma sfrutta male l’occasione. Poi sono i Rittner Buam a poter godere di una superiorità numerica e pervengono al vantaggio con Di Perna che buca tra i gambali Vallini, poco prima Lutz aveva colpito una traversa. L’Asiago prova subito a reagire, ma spreca un’altra occasione di powerplay. I giallorossi riescono, però, a 20” dalla fine a trovare la rete dell’1-1: Smith esce male dietro porta, Mantenuto trova il disco e lo serve al centro per Michele Marchetti che non deve far altro che appoggiarlo in porta.



TERZO TEMPO: ASIAGO-RENON, 1-0

Nel terzo tempo la partita rimane in equilibrio per più di dieci minuti, mentre l’Asiago continua la sua ricerca disperata per il goal del vantaggio, ma Smith continua ad opporsi alla grande. Al 11’ la svolta: Michele Marchetti va a combattere nell’angolo e soffia il puck a Simon Kostner, per poi servirlo al fratello Stefano, la cui conclusione viene deviata da Mantenuto e finisce in rete. Il Renon prova a reagire ma l’Asiago, soffrendo, chiude tutti gli spazi e prova il contropiede con Michele Marchetti che non riesce a chiudere il match. Heiskanen toglie il portiere e prova l’ultimo assalto, ma l’Asiago allontana il disco accompagnato dal boato dell’Odegar che può festeggiare il terzo tricolore consecutivo!



LE FORMAZIONI IN CAMPO

ASIAGO: Vallini (Stevan L.), Forte, Gios, Iacobellis, Mantenuto, Giliati, Tessari M., Miglioranzi, Stevan M., Casetti, Tessari A., Vankus, Marchetti S., Ginnetti, Zampieri, Lievore, Marchetti M., Salinitri, Rigoni, Finoro, Magnabosco.

RENON: Smith (Treibenreif), Osburn, Di Perna, Oehler R., Brunner, Lang, Prast, Quinz, Kostner J., Sharp, Eisath, Spinell M., Kostner S., Lutz, Marzolini, Oehler M., Sailio, Uusivirta, Pechlaner, Fink, Giacomuzzi.

RETI (autori e assist-man): 35:11 (R ) 0-1 Di Perna (Lutz, Kostner S.) PP, 39:40 (A) 1-1 Marchetti M. (Mantenuto, Giliati), 51:17 (A) 2-1 Mantenuto (Marchetti M., Marchetti S.).

Sotto alcuni scatti di Serena Fantini (per Asiago Hockey 1935) della partita decisivia di sabato 12 febbraio 2022 con la conquista del titolo per gli altopianesi