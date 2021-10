Hockey ghiaccio: Migross Asiago batte Cortina (3-2) anche all'Odegar

Partita molto intensa quella del derby veneto all'Odegar di Asiago tra la Migross Supermercati e Cortina: gli stellati vincono con il risultato di 3 a 2.?Per gli ospiti assente Johansson, mentre per gli Stellati sempre fuori Rosa, Miglioranzi e Olivero.

Molto vivace il primo tempo con i cortinesi che vanno in rete al 12' con Finucci su assist di Adami. Un minuto dopo risponde Asiago con Michele Marchetti che segna lanciato da Tessari. Il secondo tempo si apre sul 1-1 ed è Magnabosco al 27' che segna il vantaggio su assist di Iacobelli che riceve da Salinitri. Allungo dei giallorossi nel terzo tempo al 47' con Iacobellis su assist di Giliati. E accorcia le distanze il Cortina con Alverà al 54'.

La Migross Supermercati Asiago Hockey rimane imbattuta in Serie A e si porta in solitaria alla testa della classifica di Alps Hockey League. Ora per i Leoni è tempo di pensare alla Continental Cup, che inizierà venerdì 22 alle 16:00 con la partita contro lo Jesenice.

LE FORMAZIONI SUL GHIACCIO DI ASIAGO

ASIAGO: Vallini (Stevan L.), Forte, Gios, Casetti, Rigoni F., Marchetti S., Ginnetti, Parini, Mantenuto, Giliati, Tessari M., Stevan M., Tessari A., Rigoni F., Vankus, Zampieri, Lievore, Iacobellis, Marchetti M., Salinitri, Magnabosco.?

?CORTINA: De Filippo (Lancedelli), Kaskinen, Vallazza, Costantini, Larcher, Zanatta L., Zanatta M., Toffoli, Sanna, De Zanna, Panciera, Lacedelli R., Pompanin, Barnabò, Alverà, Finucci, Zardini Lacedelli, Faloppa, Adami, Lacedelli G.?



GLI ALTRI RISULTATI DI ALPS HOCKEY LEAGUE

?Rittner Buam – Vienna II 5:2, EC KAC II – Merano 3:2, Red Bull Hockey Juniors – Fassa 1:4, Bregenzerwald – Zell am See 1:2, Kitzbuhel – Linz II 2:1?